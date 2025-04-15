Посольство США угрожает своими сториз: кого может затронуть это предупреждение в Украине

Не обошлось и без цитаты Рубио

Посольство США в Украине опубликовало довольно странные сторизы. В большинстве из них речь идет о визах, их не действительности и призыве о выезде.

На официальной странице посольства в Instagram опубликовано два сториз. Одно из них имеет отношение к визам, а другое содержит выражение госсекретаря США Марко Рубио.

"Ваша виза просрочена; ваша виза отозвана; вы должны уехать", — говорится на фото.

К тому же эти надписи подписаны "госсекретарем США Марком Рубио", а во втором сториз указана двузначная цитата Рубио: "Посещение США — это не право, а привилегия для тех, кто уважает наши законы и ценности".

В то же время, пока неизвестно, с какой целью была опубликована эта информация и почему именно нас страницы посольства Штатов в Украине. Прямого отношения к гражданам Украины скорее всего это не имеет, но выглядит как намек на возможный принудительный возврат.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в США переехало около 270 000 украинцев. Большинство граждан получили временную защиту через специальные программы: "Uniting for Ukraine" (U4U), гуманитарный пароль, статус временной защиты (TPS).

В то же время, после начала своего президентского срока Дональд Трамп приостановил прием новых заявок на программу U4U. Это вызвало беспокойство среди украинцев в США. Несмотря на то, что программа U4U приостановлена ​​для новых заявок, те, кто уже находится в США по этой программе, сохраняют свой статус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что получить новый паспорт за границей смогут все мужчины.