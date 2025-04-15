США сорвали важную резолюцию по Украине, чтобы не ссориться с Кремлем

Без подписи США опубликовать заявление невозможно

Соединенные Штаты отказались поддержать заявление стран "Группы семи", которое должно было осудить ракетную атаку России на Сумы 13 апреля, назвав причиной сохранения "пространства для переговоров". Решение Вашингтона фактически заблокировало обнародование документа.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с дипломатической перепиской между странами G7. По данным агентства, Канада, председательствующая в "семерке", проинформировала партнеров, что без подписи США совместное заявление согласовать невозможно.

После атаки по Сумам, в которой погибли по меньшей мере 35 человек и более 100 получили ранения, о поддержке Украины заявили около 50 стран и международных организаций. Российское Минобороны подтвердило удар, но утверждало, что якобы ударило по собранию украинских военных.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку "ужасной", однако повторил тезис, что Москва "ошиблась", и снова возложил вину на Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что за два дня до удара в Сумах спецпредставитель Трампа Стив Виткофф провел пятичасовые переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали потенциальное прекращение огня и "коммерческие перспективы" для улучшения отношений между США и РФ.