Балансирует между эко и Эго: что прячется в гараже Камалы Харрис (фото)

На чем предпочитает передвигаться одна из самых влиятельных женщин в мировой политике

Нам всегда интересно заглянуть в гаражи знаменитостей, а Камала Харрис – одна из самых обсуждаемых фигур в последние дни. Она не только стала первой женщиной на посту вице-президента США, но и, вполне возможно, будет баллотироваться на пост 47-го президента США.

При состоянии, оцениваемом примерно в 7 миллионов долларов, ее автомобильная коллекция удивительно скромна. Имея доступ к роскошным авто и эксклюзивным брендам, она выбирает практичность.

Chevrolet Bolt EV: выбор в пользу экологии

Первый автомобиль в гараже Харрис — Chevrolet Bolt EV, популярный в штатах электромобиль. Это один из самых распространенных электромобилей в США с точки зрения массового принятия, практичности и доступности. Цены даже на новую модель стартую от 25 000 долл.

Ключевые характеристики:

запас хода: 416 км на одной зарядке,

мощность: 200 л.с.,

быстрая зарядка: 161 км за 30 минут.

Выбор Bolt EV демонстрирует приверженность Харрис к инновациям и заботе об окружающей среде. Это своеобразный сигнал обществу о важности перехода на экологически чистый транспорт.

Chevrolet Suburban: комфорт и безопасность

В противовес компактному электромобилю, второй автомобиль в гараже Харрис – массивный Chevrolet Suburban. Этот большой внедорожник обеспечивает комфорт и пространство для перевозки большого количества пассажиров или багажа, что особенно важно для политических деятелей, часто путешествующих с командой.

Особенности:

двигатель: 6,2-литровый V8 (420 л.с.) или 3,0-литровый I-6 (277 л.с.),

просторный салон для комфортных поездок,

высокий уровень безопасности.

Suburban идеально подходит для официальных мероприятий и продолжительных поездок, обеспечивая необходимый комфорт и представительность для вице-президента. Выбор такого автомобиля свидетельствует о том, что Гаррис ценит функциональность и удобство, а не только эстетичный вид.

Несмотря на высокий пост, Харрис не стремится к излишней роскоши в выборе автомобилей, что также говорит о её скромности и умении ценить практичные решения. В то же время, соседство в гараже экономичного электрокара и представительского внедорожника отражает разные аспекты её жизни как политика.

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