Кровавые протесты прошли в Бангладеш: более 170 человек погибли в столкновениях с полицией (видео)

В стране наблюдается огромная безработица

В Бангладеш по меньшей мере 170 студентов погибли во время жестких столкновений с силовиками. Масштабные протесты вспыхнули на прошлой неделе, однако после кровопролития их организаторы в понедельник сообщили об остановке акций на 48 часов.

Об этом пишет французское издание RFI. Отмечается, что причиной протестов стало восстановление квот при приеме на государственную службу.

Согласно последним данным количество погибших составило 174 человека, включая несколько полицейских. Кроме того, были арестованы более 2,5 тысячи человек. Эти протесты, по данным наблюдателей, сопровождались самым большим всплеском насилия за 15 лет правления премьера Шейх Хасины.

До 2018 года в стране действовала квота в 30% для родственников ветеранов войны за независимость от Пакистана (1971), однако затем их отменили. В июне 2024 года система была восстановлена, чем подняла долю квотированных мест в государственном секторе до 56% от всех рабочих мест. Стоит понимать, что в стране с населением в почти 172 миллиона человек, около 18 миллионов являются безработными молодыми людьми.

Критики и оппозиция увидели в шаге по восстановлению квот желание правящей партии дать привилегии приближенным социальным группам.

Местные СМИ на фоне протестов сообщили о решении Верховного суда о том, что доля квот будет снижена с 56% до 7%, а родственники ветеранов получат лишь 5%. Еще один процент имеют представители племенных общин, а еще один — люди с инвалидностью и представители "третьего пола".

Как сообщалось ранее, в Боливии командующий армией отказался покинуть пост после того, как его отправили в отставку. После этого он с военными попытался штурмовать здание президентского дворца. Попытка переворота закончилась сразу после того, как президент назначил нового главнокомандующего, который приказал военным вернуться в свои части.