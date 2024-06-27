Переворот в Боливии провалился: что происходит в стране в эти часы

США заявили, что внимательно следят за ситуацией, и призвали к спокойствию и сдержанности

Попытка государственного переворота в Боливии провалилась — военные, которые пришли под президентский дворец требовать отставки правительства, отступили. Их предводитель — генерал Хуан Хосе Суньига был арестован.

Президент Луис Арсе раскритиковал попытку "государственного переворота" и обратился за международной поддержкой. Перед этим военные под командованием Суньиги, недавно лишенного командования, собрались на центральной площади Пласа Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс. Reuters, ссылаясь на свидетельства очевидца, пишет, что бронемашина протаранила дверь президентского дворца, и внутрь ворвались солдаты.

"Сегодня страна сталкивается с попыткой государственного переворота. Сегодня страна снова сталкивается с интересами, направленными на то, чтобы демократия в Боливии была прервана", — сказал Арсе из президентского дворца, осажденного вооруженными солдатами.

Через несколько часов солдаты ушли с площади и ее взяла под контроль полиция. Суньигу арестовали и увезли в неизвестном направлении.

Его преемником на должности военного командира стал Хосе Уилсон Санчес, который принял присягу в президентском дворце. Он призвал к восстановлению спокойствия и порядка.

"Я приказываю, чтобы весь личный состав, собравшийся на улицах, вернулся в свои части. Мы призываем не проливать кровь наших солдат", — сказал Санчес.

Как сообщал "Телеграф", нынешнее правительство Боливии осуждает российскую агрессию против Украины, однако страна старается занимать "нейтральную позицию" и зачастую воздерживается в голосованиях по важных для Киева резолюциях ООН. При этом действующий президент недавно посещал Россию и не стал отправлять представителей на Саммит мира.