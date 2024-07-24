Криваві протести пройшли в Бангладеш: понад 170 людей загинули в сутичках з поліцією (відео)

У країні спостерігається величезне безробіття

У Бангладеш щонайменше 170 студентів загинули під час жорстких зіткнень із силовиками. Масштабні протести спалахнули минулого тижня, проте після кровопролиття їхні організатори у понеділок повідомили про зупинення акцій на 48 годин.

Про це пише французьке видання RFI. Зазначається, що причиною протестів стало поновлення квот при прийомі на державну службу.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих склала 174 особи, включаючи кілька поліцейських. Крім того, було заарештовано понад 2,5 тисячі осіб. Ці протести, за даними спостерігачів, супроводжувалися найбільшим сплеском насильства за 15 років правління прем’єра Шейх Хасіни.

До 2018 року в країні діяла квота в 30% для родичів ветеранів війни за незалежність від Пакистану (1971), проте потім їх скасували. У червні 2024 року систему було відновлено, чим підняло частку квотованих місць у державному секторі до 56% від усіх робочих місць. Варто розуміти, що в країні з населенням майже в 172 мільйони людей, близько 18 мільйонів є безробітними молодими людьми.

Критики та опозиція побачили за крок до відновлення квот бажання правлячої партії дати привілеї наближеним соціальним групам.

Місцеві ЗМІ на тлі протестів повідомили про рішення Верховного суду про те, що частка квот буде знижена з 56 до 7%, а родичі ветеранів отримають лише 5%. Ще один відсоток мають представники племінних громад, а ще один – люди з інвалідністю та представники "третьої статі".

Як повідомлялося раніше, у Болівії командувач армії відмовився залишити посаду після того, як його відправили у відставку. Після цього він із військовими спробував штурмувати будівлю президентського палацу. Спроба перевороту закінчилася відразу після того, як президент призначив нового головнокомандувача, який наказав військовим повернутися до своїх частин.