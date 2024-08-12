Несподіваний хід: новий лідер ХАМАСу заявив, що хоче припинення вогню

Деякі партнери прем'єра по коаліції вже дали зрозуміти, що Ізраїль не повинен укладати угоду з ХАМАСом

Новий лідер проіранського радикального угруповання ХАМАС Ях'я Сінвар, якого називали проблемою та викликом для Ізраїлю, зробив несподіваний хід. Він запропонував Ізраїлю все ж укласти угоду про припинення вогню – відповідну пропозицію офіційним особам Ізраїля передали єгипетські та катарські посередники.

Про це пише CNN. Зазначається, що Сінвар передав пропозицію ізраїльтянам напередодні важливого саміту, який відбудеться наприкінці тижня. Чи піде на цю угоду прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, поки що невідомо.

Ізраїльські джерела сказали виданню, що союзники прем'єра не проти, сам ізраїльський прем'єр-міністр готовий на угоду. Проте головний безпековий орган країни налаштований більш скептично, враховуючи те, що Нетаньягу отримає шалений спротив з боку ультраправих міністрів. Окрім цього, офіційні особи США дали зрозуміти колегам, що настав час досягти угоди про припинення війну.

Також Форум сімей заручників і зниклих безвісти закликав Ізраїль і ХАМАС укласти угоду щодо припинення війни та обміну заручниками. Там вважають, що угода – єдиний спосіб повернути заручників додому живими. Але деякі партнери прем'єра по коаліції вже дали зрозуміти, що Ізраїль не повинен укладати угоду з ХАМАСом.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії в Секторі Газа до того моменту, поки терористичне угруповання ХАМАС не буде повністю знищене. Це та мета, якої хоче досягти ізраїльський уряд.