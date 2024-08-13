Курская битва не помешает: почему Украина не планирует останавливать транспорт российского газа в ЕС

Есть несколько причин

Украина и Россия не планируют останавливать транзит газа в Европу, несмотря на боевые в Курской области вблизи ключевого трансграничного транзитного пункта "Суджа".

Как отмечает Bloomberg, опираясь на слова анонимного источника, обе стороны имеют финансовый стимул продолжать поставки топлива.

Киев, благодаря транзиту газа, получает важнейшие средства для его разрушенной войной экономики – примерно $1 млрд в 2021 году. В то же время, Европа остается одним из крупнейших потребителей трубопроводного газа России.

"Украина хочет, чтобы ее считали надежным партнером Европы, надеясь, что трейдеры региона будут больше использовать ее огромные газовые хранилища. И она имеет веские причины для защиты инфраструктуры, поскольку неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или стать непригодными, а их ремонт будет дорогим", — говорится в публикации.

Но, по словам источника, любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоизмерительной станции "Суджа" может остановить поставки. Сейчас же после прорыва границы украинскими бойцами вероятность этого чрезвычайно высока.

Российский "Газпром" отказался комментировать вышеизложенную ситуацию, как и Министерство энергетики Украины.

"Мы намерены продолжить предоставление услуг по транспортировке газа в рамках соглашения", — сказали в "Нафтогазе", имея в виду соглашение о транзите газа, срок действия которого истекает в декабре.

Заметим, что несмотря на третий год полномасштабного вторжения России, некоторые страны Европы, такие как Австрия, Словакия и Молдова, продолжают импортировать поставки "Газпрома" через Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорят западные аналитики о наступлении ВСУ под Курском и почему у России есть только два выхода.