Вы поймете это, прикоснувшись к ней: итальянец назвал один признак, который отличает ужасную пиццу

Как понять, что ваша пицца – не очень удачная

Пицца – это изюминка Италии и итальянской гастрономии. Мы рассказывали, как ее едят итальянцы. Теперь расскажем об одном признаке, свидетельствующем о том, что пицца перед вами — посредственного или даже плохого качества.

Этот секрет в своем блоге раскрыл Алессио из thepasinis. По его словам, признак ужасающей пиццы — то, что она плохо режется.

Как отличить плохую пиццу

Часто, беря в руки приборы и пытаясь отрезать кусочек от блюда, мы сталкиваемся с тем, что это требует большого количества усилий. Пицца не режется, так что вы должны резать очень сильно и долго.

Ты можешь подумать, что проблема в ноже, но это не так. Почему это не режется очень хорошо – глютен слишком густой. Это свидетельствует о том, что пицца сделана не очень хорошо, — говорит Алессио.

Клейковина в муке, из которой сделано тесто для пиццы, должна раскрыться. То, как режется готовое блюдо, определяет, насколько хорошо повар постарался, замешивая тесто.

Так что, если ты не можешь ее легко и хорошо порезать — пицца ужасная. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали в грузинских ресторанах.