Ви зрозумієте це, торкнувшись до неї: італієць назвав одну ознаку, яка відрізняє жахливу піцу

Як зрозуміти, що ваша піца — не дуже вдала

Піца — це родзинка Італії та італійської гастрономії. Ми розповідали, як її їдять італійці. Тепер розповімо про ожну ознаку, яка свідчить про те, що піца перед вами — посередньої чи навіть поганої якості.

Цей секрет у своєму блозі розкрив Алессіо з thepasinis. За його словами, ознака жахливої піци — те, що вона погано ріжеться

Як відрізнити погану піцу

Часто, беручи в руки прибори і намагаючись відрізати шматочок від страви, ми стикаємось із тим, що це потребує чималої кількості зусиль. Піца не ріжеться, тож ви повинні різати дуже сильно і довго.

Ти можеш подумати, що проблема в ножі, але це не так. Чому це не ріжеться дуже добре — глютен занадто густий. Це свідчить про те, що піца зроблена не дуже добре, — каже Алессіо.

Клейковина в борошні, з якого зроблене тісто для піци, повинна розкритись. Тож те, як ріжеться готова страва, визначає, наскільки добре кухар постарався, замішуючи тісто.

Тож, якщо ти не можеш її легко і добре порізати — піца жахлива. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі в грузинських ресторанах.