Сядет в итальянскую тюрьму и заплатит штраф: украинец в Риме заработал проблемы за несколько минут

Ему грозит тюрьма и штраф до 10 тысяч евро

Иногда поездка за границу может обернуться непредсказуемыми расходами, особенно если нарушать законы и правила. Мы рассказывали, на каком курорте грозит огромный штраф за мочеиспускание в море. Теперь расскажем, как на днях молодой украинец в Италии через несколько минут "заработал" угрозу заключения и кругленького штрафа.

Украинец 19-ти лет осквернил древние камни Колизея. Он решил, что будет хорошей идеей выскребать инициалы своего имени между первым кольцом и атриумом. Об этом сообщает La Repubblica.

Видимо, парень хотел таким образом остаться в вечности, но попал в полицию. За актом вандализма его застал другой посетитель Колизея, что и возвестил правоохранителей.

Парня обвинили в порче культурных ценностей. Это преступление в Риме наказывается строго – оно предусматривает минимум 6 месяцев лишения свободы. Максимальный срок заключения по этой статье – три года. Также ему придется заплатить административный штраф. Его сумма может достигать 10 тысяч евро.

В городе, полном сокровищ, являющихся достоянием человечества, точно не может быть места для хулиганов и идиотов, — прокомментировал этот случай мэр Рима Роберто Гуалтьери.

Так этот украинец действительно влип в историю вместо того, чтобы остаться в ней. А мог спокойно созерцать местные достопримечательности и есть пиццу. Кстати, мы говорили, как это делать правильно.