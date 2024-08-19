Сяде в італійську в'язницю і заплатить штраф: українець в Римі заробив проблем за кілька хвилин

Йому загрожує в’язниця і штраф до 10 тисяч євро

Часом поїздка за кордон може обернутися непередбачуваними витратами, особливо якщо порушувати закони та правила. Ми розповідали, на якому курорті загрожує величезний штраф за сечовипускання у море. Тепер розповімо, як днями молодий українець в Італії за кілька хвилин "заробив" загрозу ув’язнення та кругленького штрафу.

Українець 19-ти років спаплюжив давні камені Колізею. Він вирішив, що буде гарною ідеєю вишкрябати ініціали свого імені між першим кільцем і атріумом. Про це повідомляє La Repubblica.

Мабуть, хлопець хотів таким чином залишитись у вічності, але потрапив до поліції. За актом вандалізму його застав інший відвідувач Колізею, що і сповістив правоохоронців.

Хлопця звинуватили у псуванні культурних цінностей. Цей злочин в Римі карається строго — він передбачає мінімум 6 місяців позбавлення волі. Максимальний термін ув’язнення за цією статтею — три роки. Також йому доведеться заплатити адміністративний штраф. Його сума може сягати 10 тисяч євро.

У місті, повному скарбів, які є надбанням людства, точно не може бути місця для хуліганів і ідіотів, — прокоментував цей випадок мер Рима Роберто Гуалтьєрі.

Так цей українець справді влип у історію, замість того, щоб залишитись у ній. А міг спокійно споглядати місцеві пам’ятки та їсти піцу. До речі, ми розповідали, як це робити правильно.