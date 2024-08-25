Ви не знали про цей трюк прокачаних туристів: що потрібно зробити в метро, щоб вас не обікрали

Лайфхак настільки простий, що аж смішно

Барселона – чудове місто для відвідування, але, як і в будь-якому великому місті, тут варто дотримуватися певних правил безпеки. Ми розповідали, навіщо обкручувати сумкою ногу, збираючись повечеряти. А особливу увагу слід приділити під час поїздок у метро.

На сайті "Туристичного гіда Барселони" опублікували поради для туристів. І, до речі, це актуально в будь-якому метро, а надто в містах-туристичних центрах.

Лайфхак з рюкзаком для безпеки в метро

Ніколи не носіть рюкзак на спині в метро. Це улюблене місце для кишенькових злодіїв. Носіть рюкзак попереду себе, як сумку. Якщо ж у вас сумка, то перекиньте ремінець сумки через плече діагонально, щоб він проходив під рукою. Це значно ускладнить злодію зірвати сумку. Тримайте сумку перед собою.

Будьте особливо уважні до своїх речей на ескалаторах. Кишенькові злодії часто діють саме там.

У метро часто працюють групи кишенькових злодіїв. Вони можуть відволікати вашу увагу, щоб скористатися моментом. Якщо хтось намагається привернути вашу увагу, спробуйте відійти і переконайтесь, що ваші речі попереду вас, але не приваблюйте уваги до них.

Дотримання цих простих правил значно знизить ризик того, що вас обкрадуть. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі в грузинських ресторанах.