ЦОР: За экологическими протестами в Сербии, вероятно, стоит Россия
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Вероятным организатором протестов против соглашения Сербии с Европейским союзом по добыче лития является Российская Федерация – в мобилизации населения на протесты задействован широкий круг связанных с Россией участников: СМИ, политические партии и общественные организации, в том числе экстремистского характера, а срыв такого соглашения отвечает интересам правительства РФ.
Об этом говорится в закрытом докладе Центра оборонных реформ "Российское влияние на экологические протесты в Сербии, август 2024", который находится в распоряжении редакции Guildhall.
«Распространенная в западной экспертной среде оценка протестов, как организованных исключительно экологическими организациями и местными предпринимателями, поддержана также мерами публичной дипломатии РФ, в том числе сообщениям российского МИДа, и отдельными представителями правительства Сербии, имеющими собственные связи с Россией, к примеру, награжденным Службой внешней разведки РФ «Орденом дружбы» Александром Вулиным, заявившим о подготовке в стране государственного переворота со стороны Запада и соответствующих общественных организаций», - отмечают аналитики.
«Сеть связанных с РФ организаций, в том числе праворадикальные и экстремистские группы, футбольные ультрас, экологические и общественные организации, оппозиционные политические партии, задействованны как в оказании влияния, направленного на срыв сделки, так и в мобилизации населения на уличные акции", – установили в ЦОР.
Так, как говорится в докладе, кампания поддержана государственными медиа РФ, в частности Russia Today Balkans, которое освещало и анонсировало протесты экологических организаций, в том числе главный протест в Белграде 10 августа, а также Sputnik Serbia, которое актуализировало аресты активистов кампании.
В мобилизации населения на протесты и одновременном усилении существующих в обществе конфликтогенов (в частности, вопроса Косово) задействована сеть связанных с российской военной разведкой (ГРУ) экстремистских и праворадикальных организаций, в частности, «Народна патрола», лидер которой Дамьян Кнежевич (Дамњан Кнежевић) посещал в 2022 году базу организации — прикрытия ГРУ, так называемой ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге, а также «Србска Акција», Клуб 451 и их молодежное крыло Зборашка омладина, «Зентропа» и неофашистская «Образ».
Аналитики подчеркивают участие в кампании сербских ультрас, в частности ФК «Партизан», связи которых с подразделением ГРУ 29155 были установлены в рамках мероприятий по дестабилизации Молдовы, и ФК «Црвена Звезда», имеющих партнерские отношения с ультрас московского «Спартака», а спонсором самой команды является российский «Газпром». Как говорится в исследовании, в рамках кампании ультрас команд оказывали влияние, направленное на противодействие добыче лития в стране и актуализировали вопросы Косово соответственно.
Также в материале отдельно проанализировано участие в кампании сети связанных с РФ политических сил, в том числе – «Двери» (Српски покрет Двери), Движение за восстановление Королевства Сербии (Покрета обновлено Краљевине Србије), Новая Демократическая партия Сербии, «Ми – снага народа» и отдельных экологических организаций, к примеру «Защитим Јадар и Раевину» и КОРС (Коалиция за оружье рудырство).
Аналитики отмечают в рамках кампании характерные призывы со стороны проанализированных участников, в частности представителей экстремистских организаций и политиков, к Российскую Федерации с просьбой «вмешаться в ситуацию» на фоне протестов. Так, соответствующее заявление сделал лидер упомянутой выше «Народна патрола» Дамьян Кнежевич, отметив, что «понимает внешнюю политику братской России как невмешательство во внутренние дела других государств, но это уже неустойчивая позиция, если вы хотите оставаться супердержавой».
Также на странице в сети X в прошлом одного из лидеров сербской оппозиции и вице-президента, возглавляемого офицером ПГУ КГБ Андреем Беляниновым, главы движения «Ослобођэње» Младжана Джорджевича опубликовано совместное фото с генерал-лейтенантом СВР РФ, известным как «губернатор Балкан» и архитектор российской политики в регионе, который причастен к попыткам госпереворотов ГРУ в Черногории и Болгарии, Леонидом Решетниковым с призывом к президенту РФ «вмешаться в ситуацию» и в случае необходимости «свергнуть режим Вучича». Правда, на следующий день (23 августа) Джорджевич заявил, что его страница якобы была сломана и удалил публикацию.
Guildhall пообщался с сербскими экспертами по вопросам безопасности для оценки ситуации. Так, аналитик Atlantic Council Руслан Трад упомянул участие Решетникова в попытке государственного переворота в Болгарии и заявил, что меры по вмешательству являются отличительной чертой его деятельности.
«Это то, что Решетников делает: вмешивается. Его основным регионом являются Балканы, и он расширяет российские сети по всему региону. Это то, что он сделал в Болгарии несколько лет назад (попытка госпереворота. – Ред.)», – говорит аналитик.
«Отношения между Сербией и Россией очень специфичны и не исчерпываются призмой «братских народов и партнеров». Это не первый случай, когда Москва угрожает Вучичу – предыдущие разы были в том числе из-за несогласия сербского лидера по созданию российской базы в Сербии. Такая гибридная тактика является частью инструментария Москвы», — говорит эксперт.
По словам Руслана Трада, такие угрозы направлены не только на противодействие соглашению с ЕС по добыче лития, но и на противодействие сближению Сербии с ЕС.