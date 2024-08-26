ЦОР: За экологическими протестами в Сербии, вероятно, стоит Россия

Вероятным организатором протестов против соглашения Сербии с Европейским союзом по добыче лития является Российская Федерация – в мобилизации населения на протесты задействован широкий круг связанных с Россией участников: СМИ, политические партии и общественные организации, в том числе экстремистского характера, а срыв такого соглашения отвечает интересам правительства РФ.

Об этом говорится в закрытом докладе Центра оборонных реформ "Российское влияние на экологические протесты в Сербии, август 2024", который находится в распоряжении редакции Guildhall.

«Распространенная в западной экспертной среде оценка протестов, как организованных исключительно экологическими организациями и местными предпринимателями, поддержана также мерами публичной дипломатии РФ, в том числе сообщениям российского МИДа, и отдельными представителями правительства Сербии, имеющими собственные связи с Россией, к примеру, награжденным Службой внешней разведки РФ «Орденом дружбы» Александром Вулиным, заявившим о подготовке в стране государственного переворота со стороны Запада и соответствующих общественных организаций», - отмечают аналитики.

«Сеть связанных с РФ организаций, в том числе праворадикальные и экстремистские группы, футбольные ультрас, экологические и общественные организации, оппозиционные политические партии, задействованны как в оказании влияния, направленного на срыв сделки, так и в мобилизации населения на уличные акции", – установили в ЦОР.

Так, как говорится в докладе, кампания поддержана государственными медиа РФ, в частности Russia Today Balkans, которое освещало и анонсировало протесты экологических организаций, в том числе главный протест в Белграде 10 августа, а также Sputnik Serbia, которое актуализировало аресты активистов кампании.

В мобилизации населения на протесты и одновременном усилении существующих в обществе конфликтогенов (в частности, вопроса Косово) задействована сеть связанных с российской военной разведкой (ГРУ) экстремистских и праворадикальных организаций, в частности, «Народна патрола», лидер которой Дамьян Кнежевич (Дамњан Кнежевић) посещал в 2022 году базу организации — прикрытия ГРУ, так называемой ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге, а также « Србска Акција », Клуб 451 и их молодежное крыло Зборашка омладина, «Зентропа» и неофашистская « Образ ».

Аналитики подчеркивают участие в кампании сербских ультрас, в частности ФК «Партизан», связи которых с подразделением ГРУ 29155 были установлены в рамках мероприятий по дестабилизации Молдовы, и ФК «Црвена Звезда», имеющих партнерские отношения с ультрас московского «Спартака», а спонсором самой команды является российский «Газпром». Как говорится в исследовании, в рамках кампании ультрас команд оказывали влияние, направленное на противодействие добыче лития в стране и актуализировали вопросы Косово соответственно.

Ультрас ФК «Партизан», которые имеют связи с российским ГРУ, развернули баннер против добычи лития в Сербии – «Не дам росу, не дам траву, не дам Дрину, не дам Саву»

Также в материале отдельно проанализировано участие в кампании сети связанных с РФ политических сил, в том числе – «Двери» (Српски покрет Двери), Движение за восстановление Королевства Сербии (Покрета обновлено Краљевине Србије), Новая Демократическая партия Сербии, «Ми – снага народа» и отдельных экологических организаций, к примеру «Защитим Јадар и Раевину» и КОРС (Коалиция за оружье рудырство).

Аналитики отмечают в рамках кампании характерные призывы со стороны проанализированных участников, в частности представителей экстремистских организаций и политиков, к Российскую Федерации с просьбой «вмешаться в ситуацию» на фоне протестов. Так, соответствующее заявление сделал лидер упомянутой выше «Народна патрола» Дамьян Кнежевич, отметив , что «понимает внешнюю политику братской России как невмешательство во внутренние дела других государств, но это уже неустойчивая позиция, если вы хотите оставаться супердержавой».

Также на странице в сети X в прошлом одного из лидеров сербской оппозиции и вице-президента, возглавляемого офицером ПГУ КГБ Андреем Беляниновым, главы движения «Ослобођэње» Младжана Джорджевича опубликовано совместное фото с генерал-лейтенантом СВР РФ, известным как «губернатор Балкан» и архитектор российской политики в регионе, который причастен к попыткам госпереворотов ГРУ в Черногории и Болгарии, Леонидом Решетниковым с призывом к президенту РФ «вмешаться в ситуацию» и в случае необходимости «свергнуть режим Вучича». Правда, на следующий день (23 августа) Джорджевич заявил, что его страница якобы была сломана и удалил публикацию.

Guildhall пообщался с сербскими экспертами по вопросам безопасности для оценки ситуации. Так, аналитик Atlantic Council Руслан Трад упомянул участие Решетникова в попытке государственного переворота в Болгарии и заявил, что меры по вмешательству являются отличительной чертой его деятельности.

«Это то, что Решетников делает: вмешивается. Его основным регионом являются Балканы, и он расширяет российские сети по всему региону. Это то, что он сделал в Болгарии несколько лет назад (попытка госпереворота. – Ред.)», – говорит аналитик.

«Отношения между Сербией и Россией очень специфичны и не исчерпываются призмой «братских народов и партнеров». Это не первый случай, когда Москва угрожает Вучичу – предыдущие разы были в том числе из-за несогласия сербского лидера по созданию российской базы в Сербии. Такая гибридная тактика является частью инструментария Москвы», — говорит эксперт.

По словам Руслана Трада, такие угрозы направлены не только на противодействие соглашению с ЕС по добыче лития, но и на противодействие сближению Сербии с ЕС.