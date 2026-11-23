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Можно было привыкнуть, что наша политика – это бесконечный почти неугомонный пестрый и крикливый балаган. В котором все одинаковы и каждый выясняет отношения с каждым. Но сложно было представить, тем более привыкнуть, что на пятом году войны в такой же балаган превратятся и наша правоохранительная система. И это уже реально не смешно, – написал в своем Фейсбуке политический эксперт Валерий Клочок.

– Мы уже месяцами читаем о супер-раскрытиях и мега-реализациях. Как в калейдоскопе мерцают прокуроры-коррупционеры, следователи-коррупционеры, антикоррупционеры-коррупционеры и все просто с ожерельем дел и подозрений. НАБУ, ОГП, ДБР, САП. Кто сам, у кого жена, у кого сват, а у кого кум.

Чем принципиально отличается "кино" от Кравченко от "кина" от Кривоноса? Чем отличается прокурор, у которого сотрудник из ближайшего окружения, по определенной информации, занимался "крышевкой" колл-центров. От прокурора, у которого жена на пару с подругой-адвокатессой, по идее, систематически покупали нужные судебные решения?

С этой вакханалией нужно разобраться и как можно скорее. Из-за тотального аудита, реформ, ведомственных перезагрузок или кадровых очисток. Неважно, как будет называться с остальными эта процедура. Ключевое требование одно – обеспечение подотчетности и подчиненности этих структур обществу и его интересам. Не мифической "конкурсной комиссии". Уже навыбирали. А так как прописано в Конституции – гражданам Украины.

Пусть это будут ротации на должностях, как было за столетие до нас. Возможно, расширение выборности должностей с сокращением каденций. Возможно, из-за процедур публичной отчетности за определенные периоды времени с утверждением отчета парламентом или СНБО. Но точно так же как есть и с теми, кто дальше ситуация будет только ухудшаться, – убежден эксперт.