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Напоминает о похоронах: чего никогда нельзя делать с палочками для еды

Автор
Мария Дума
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Короткий гайд из этикета палочек для еды
Короткий гайд из этикета палочек для еды. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как ими правильно есть и чего нельзя делать

Еда палочками является неотъемлемой частью многих азиатских культур, поэтому овладение этим навыком может улучшить ваш обед и продемонстрировать уважение к традициям. Мы рассказывали, как правильно есть суши. Давайте сейчас рассмотрим некие главные принципы использования палочек для еды.

Есть определенные традиции по этому поводу я есть, и, вместе с тем, четкие правила, чего нельзя делать. Разберемся подробнее вместе с wikihow.com.

Чего нельзя делать с палочками

Не засовывайте палочки вертикально в миску для риса

Это самое главное правило. Дело в том, что этот жест напоминает погребальные обряды во многих азиатских культурах, символизируя ароматические палочки в миске с рисом, которую предлагают усопшему. Сделать так за столом крайне неважно, и этого следует избегать любой ценой.

Не передавайте еду прямо из своих палочек кому-то другому

Эта практика также связана с погребальными ритуалами, когда члены семьи с помощью специальных палочек передают кости умершего в урну. Это считается неблагоприятным и может рассматриваться как болезненный жест.

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Правила обращения с палочками за столом

Не трите палочки между собой

Когда вы третье палочками друг о друга, вы демонстрируете, что считаете их дешевыми и некачественными. Это считается грубым по отношению к хозяину или ресторану.

Не указывайте палочками на что-нибудь

Указывать палочками считается грубым и невежливым. Это похоже на пальцем, что обычно считается грубым во многих культурах.

Не оставляйте палочки торчать из еды

Это очередное упоминание о похоронных ритуалах. Лучше всего положить палочки на подставку для палочек или, если таковой нет, на край тарелки.

Палочки для еды – это больше, чем просто посуда; они являются символом культуры и традиций. Также мы рассказывали, как правильно пить эспрессо по заветам итальянцев.

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#Япония #Этикет #Палочки для еды #Кушать