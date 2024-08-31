Нагадує про похорони: чого ніколи не можна робити з паличками для їжі

Як ними правильно їсти і чого не можна робити

Їжа паличками є невід’ємною частиною багатьох азійських культур, тому оволодіння цією навичкою може покращити ваш обід і продемонструвати повагу до традицій. Ми розповідали, як правильно їсти суші. Давайте тепер розглянемо деякі основні принципи використання паличок для їжі.

Є певні традиції щодо того я їсти, і, разом із тим, чіткі правила, чого не можна робити. Розберемось детальніше разом із wikihow.com.

Чого не можна робити з паличками

Не засовуйте палички вертикально в миску для рису

Це — найголовніше правило. Річ у тім, що цей жест нагадує похоронні обряди в багатьох азіатських культурах, символізуючи ароматичні палички в мисці з рисом, яку пропонують покійному. Зробити так за столом — вкрай неповажно, і цього слід уникати будь-якою ціною.

Не передавайте їжу прямо зі своїх паличок комусь іншому

Ця практика також пов’язана з похоронними ритуалами, коли члени сім’ї за допомогою спеціальних паличок передають кістки померлого в урну. Це вважається несприятливим і може розглядатися як хворобливий жест.

Правила поводження з паличками за столом

Не тріть палички між собою

Коли ви трете паличками одна об одну, ви демонструєте, що вважаєте їх дешевими та неякісними. Це вважається грубим по відношенню до господаря або ресторану.

Не вказуйте паличками на щось

Вказувати паличками вважається грубим і неввічливим. Це схоже на вказування пальцем, що зазвичай вважається грубим у багатьох культурах.

Не залишайте палички стирчати з їжі

Це чергове нагадування про похоронні ритуали. Найкраще покласти палички на підставку для паличок або, якщо такої немає, на край тарілки.

Палички для їжі — це більше, ніж просто посуд; вони є символом культури і традицій. Також ми розповідали, як правильно пити еспресо за заповітами італійців.