Вырастет крупной и сладкой: подкормите морковь этим настоем после всходов

Овощи требуют особого ухода, чтобы порадовать урожаем

Морковь — одна из самых популярных и неприхотливых огородных культур, которую выращивают практически на каждом участке. Чтобы получить крупные и сладкие корнеплоды, важно не только выбрать благоприятные даты для ее посадки, но и правильно использовать подходящие удобрения.

Когда появятся всходы, морковь обязательно нужно подкормить. И лучше всего для этого использовать органические удобрения, более подробно об этом рассказано в материале Actualno.

Чем и когда следует подкармливать морковь

После появления всходов растениям особенно необходимы питательные вещества для активного роста и формирования крепкой ботвы — именно она отвечает за накопление сахаров в корнеплоде. В этот период нужно обогащать грунт, чтобы молодые сеянцы становились крепче, а урожайность повышалась.

Огородникам советуют удобрять морковь настоем из сорняков. Можно использовать любые сорняки, которые растут на огороде, например, лопухи, крапиву, подорожник или одуванчики.

Для приготовления настоя нужно взять кастрюлю, заполнить ⅓ ее часть сорняками, предварительно их измельчив, и залить до верха водой. Оставить ее на солнце на 5-10 дней, чтобы ускорить процесс брожения. Когда настой начнет пениться и потемнеет — он готов.

Чем и когда лучше всего удобрять морковь, Фото: freepik

Далее настой нужно развести водой (На 1 литр настоя — 10 литров воды). Поливать овощи следует под корень, но лучше вечером или в пасмурную погоду. Такая подкормка обогащает почву азотом и другими микроєлементами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи нельзя сажать рядом с картофелем. Эта культура достаточно требовательна, поскольку требует определенных условий для хорошего роста и высокого урожая.