Кушанье, которое готовится два месяца: что такое тысячелетние яйца, и кто решается их есть

Китайская гастрономическая экзотика

Хотите добавить в свою кулинарную книгу что-нибудь действительно необычное? Если пить эспрессо в Италии и смаковать пиццу для вас – не тот уровень, попробуйте столетние яйца.

Этот китайский деликатес, хоть и имеет удивительный внешний вид и запах, имеет насыщенный и сложный вкус. Рассказываем вместе с foodrepublic.com.

Что такое столетние яйца и как их готовят?

Столетние яйца – это утиные, куриные или перепелиные яйца, которые консервируют в смеси глины, соли, извести и чая в течение нескольких недель или даже месяцев. За это время белок приобретает желеобразную консистенцию и темный цвет, а желток становится кремовым и зеленым.

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Как есть столетние яйца и как они по вкусу?

Вкус столетних яиц соленый, с легкими нотками серы. Их часто сравнивают с сыром рокфором или лимоном. Обычно их подают в качестве закуски с имбирем или добавляют в салаты, супы и другие блюда.

Столетние яйца можно обнаружить в азиатских магазинах или ресторанах. Но будьте готовы к тому, что их вкус может быть не всем. Несмотря на специфический вкус и внешний вид, столетние яйца являются популярным деликатесом во многих странах Азии. Также мы рассказывали, почему в Таиланде так любят зловонный дуриан.