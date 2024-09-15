Страва, яка готується два місяці: що таке тисячолітні яйця, і хто наважується їх їсти

Китайська гастрономічна екзотика

Хочете додати в свою кулінарну книгу щось дійсно незвичайне? Якщо пити еспресо в Італії та смакувати піцу для вас — не той рівень, спробуйте столітні яйця.

Цей китайський делікатес, хоч і має дивний зовнішній вигляд і запах, має насичений і складний смак. Розповідаємо разом із foodrepublic.com.

Що таке столітні яйця і як їх готують?

Столітні яйця – це качині, курячі або перепелині яйця, які консервують у суміші глини, солі, вапна і чаю протягом кількох тижнів або навіть місяців. За цей час білок набуває желеподібної консистенції і темного кольору, а жовток стає кремовим і зеленим.

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Як їсти столітні яйця та які вони на смак?

Смак столітніх яєць солоний, з легкими нотками сірки. Їх часто порівнюють з сиром рокфор або лимоном. Зазвичай їх подають як закуску з імбиром, або додають у салати, супи та інші страви.

Столітні яйця можна знайти в азіатських магазинах або ресторанах. Але будьте готові до того, що їхній смак може бути не для всіх. Незважаючи на специфічний смак і зовнішній вигляд, столітні яйця є популярним делікатесом в багатьох країнах Азії. Також ми розповідали, чому в Таїланді так люблять смердючий дуріан.