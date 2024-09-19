Испугался после взрывов пейджеров? Кадыров заявил, что Маск "отключил" его Tesla Cybertruck

"Тик-ток" войска остались без электромобиля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск удаленно "отключил" его Tesla Cybertruck, на который был ранее установлен пулемет, и поступил "не по-мужски". Машина, по его словам, перестала ехать и ее пришлось отбуксировать из зоны ведения боевых действий.

Кадыров утверждает, что Cybertruck ему лично подарил американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск, который сам же и "вырубил" авто. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск поступил "не по-мужски" и "удаленно отключил кибертрак". Глава Чечни назвал такой поступок миллиардера "некрасивым".

Также он добавил, что оснащенный пулеметом пикап якобы уже был передан на нужды оккупационных подразделений в Украине. После того, как авто перестало работать его пришлось отбуксировать.

"Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО… Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", — написал Кадыров.

Украинский журналист Денис Казанский высказался по этому поводу и предположил, что Кадыров попросту мог испугаться "ливанского сценария". Он отметил, что глава Чечни специально выдумал историю с "отключением" пикапа, так как переживает, что его Tesla Cybertruck могут взорвать по типу пейджеров в Ливане.

"Кадыров испугался, что его Сайбертрак тоже взорвут, как ливанский пейджер, и придумал историю о том, что Илон Маск типа его отключил", — написал блогер.

Стоит отметить, что Илон Маск категорически опроверг информацию о том, что Cybertruck был подарен главе Чечни. Об этом он написал в соцсети X.

"Ты серьёзно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? …Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ", — написал Маск в ответ на пост одного из пользователей соцсети.

В настоящее время официально купить Cybertruck, как и другие модели Tesla, в России невозможно из-за санкций. Поэтому остается лишь догадываться, откуда Кадыров на самом деле взял эту машину.

Наиболее очевидным вариантом может быть параллельный импорт — то есть машина могла быть продана в третьей стране, а затем перепродана неофициальным дилером в России.

Стоимость Cybertruck у официальных дилеров по состоянию на август 2024 года составляет от 80 до 100 тысяч долларов в зависимости от комплектации, для сравнения ориентировочная цена российского БТР-82А равна 33 тысячам долларов. То есть за один "Кибертрак" можно прикупить до трех полноценных бронетранспортеров.

В случае параллельного импорт стоимость может вырасти в разы, например известны случаи, когда в Китае Cybertruck продавались по цене в 279 тысяч долларов, что примерно в три раза выше официальной цены.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кадыров в августе заявил, что война России против Украины якобы закончится в этом году победой Кремля. В сети его подняли на смех.