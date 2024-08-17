"Неплохой будет трофей": Кадыров прикрутил пулемет на Tesla Cybertruck и пообещал передать ее на фронт (видео)

"Тик-ток" войска получат новый транспорт

Глава Чечни Рамзан Кадыров покатался на Tesla Cybertruck и пообещал передать внедорожник на нужды оккупационных подразделений в Украине. Он также прикрутил на машину пулемет.

В своем telegram-канале Кадыров заявил, что машину прислал ему персонально американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск. К слову, его глава Чечни пригласил посетить Грозный.

"Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина", — написал он.

Кроме того, он показал видео, как катается на машине с установленным пулеметом по Грозному.

Стоит отметить, что в настоящее время официально купить Cybertruck, как и другие модели Tesla, в России невозможно из-за санкций. Поэтому остается лишь догадываться, откуда Кадыров на самом деле взял эту машину.

Наиболее очевидным вариантом может быть параллельный импорт — то есть машина могла быть продана в третьей стране, а затем перепродана неофициальным дилером в России.

Стоимость Cybertruck у официальных дилеров по состоянию на август 2024 года составляет от 80 до 100 тысяч долларов в зависимости от комплектации, для сравнения ориентировочная цена российского БТР-82А равна 33 тысячам долларов. То есть за один "Кибертрак" можно прикупить до трех полноценных бронетранспортеров.

В случае параллельного импорт стоимость может вырасти в разы, например известны случаи, когда в Китае Cybertruck продавались по цене в 279 тысяч долларов, что примерно в три раза выше официальной цены.

Пользователей сети "понты" Кадырова тоже не впечатлили.

Как сообщалось ранее, Кадыров в августе заявил, что война России против Украины якобы закончится в этом году победой Кремля. В сети его подняли на смех.