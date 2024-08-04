"Уже в этом году 100%": Кадыров сделал дерзкое заявление о войне в Украине, ему уже ответили

Подручный Кремля продолжает играть свою роль

Глава Чечни Рамзан Кадыров, недавно призвавший расстрелять Путина, сделал дерзкое заявление об окончании войны в Украине. Он сказал, что она завершится победой России уже в 2024 году.

Об этом Кадыров заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1". Он утверждает, что "РФ точно победит".

Кадыров сказал, когда и как закончится война в Украине

"Победа 100% в этом году будет за нами", — сказал Кадыров.

На дерзкое заявление подручного Кремля уже отреагировали в соцсети. Стоит отметить, что большинство комментариев четко показало, как украинцы относятся к чеченскому лидеру и его заявлениям. Правдивость слов Кадырова поставили под сомнение, а некоторые обратили внимание, что он назвал войну войной, а не как принято в России "еСВеО". Некоторые комментаторы откровенно желали смерти политику.

Рамзан Кадыров публично поддерживает войну в Украине. Однако помогает он не только словами. Во время вторжения в Украину были замечены и кадыровцы. Впоследствии все чаще стали появляться сообщения, что чеченцы на самом деле не воюют, а только прячутся за спинами россиян. Поэтому их прозвали "ТикТок войсками".

Кадыров имеет собственный "благотворительный фонд", который наживается на войне в Украине. Чеченцы, не желающие воевать, могут откупиться.

"Телеграф" ранее сообщал о гареме Кадырова в Чечне. Там оказываются даже дети.