Дал заднюю: Иран может отказаться от своих планов атаковать Израиль

США открыто намекнули Ирану, что массированный удар по Израилю только повысит градус напряженности.

Иран может изменить свои планы и отказаться от масштабной атаки на Израиль. Впрочем, это не означает, что не будет другой реакции на ликвидацию лидера проиранского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом пишет американское издание Politico. Отмечается, что в последнее время США через дипломатические каналы и вовлеченных союзников на Ближнем Востоке дали Тегерану понять, что тот должен пересмотреть решение о военном нападении на Израиль.

В частности, в США открыто намекнули Ирану, что массированный удар по Израилю только повысит градус напряженности и может привести к прямой войне между двумя государствами. Кроме этого, в США порекомендовали Ирану пересмотреть реакцию на взрыв, которым был убит Хания. Вашингтон отметил, что его смерть – результат взрыва дистанционно управляемой бомбы, заложенной заранее в ходе тайной операции, а не часть масштабной атаки.

Тегеран под давлением США пересмотрел свое мнение, хотя поначалу это отрицал, сказали изданию источники. При этом официальные лица США отправили Ирану послание, в котором было предложено пересмотреть планы, поскольку при взрыве не погиб ни один гражданин страны. Сейчас США все еще ожидают реакцию на убийство Хании, однако полномасштабного неизбежного нападения на Израиль, похоже, не будет.

Напомним, в Иране ликвидировали главаря ХАМАС Исмаила Ханию. Это возмутило официальный Тегеран, обещавший отомстить. Западные разведки считают, что скоро Иран атакует Израиль. Причем есть несколько дат нападения. К нападению Иран может привлечь собственных "прокси". Военный эксперт даже назвал ракеты, которые, скорее всего, применят.

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС. В Штатах предполагают, что обратный ответ Ирана будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла"

Между тем, российский режим начал передавать своим иранским союзникам передовые системы противовоздушной обороны и радары к ним. Вероятно, именно этому вопросу был посвящен визит военного преступника Сергея Шойгу, который 5 августа встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим вооруженными силами Ирана бригадным генералом Мохаммадом Багери.