Путин построил коррумпированное мафиозное государство с собой в центре

Вместо того чтобы скрывать награбленное, российские киберпреступники с размахом демонстрируют свое незаконно добытое состояние. На этой неделе Великобритания, США и Австралия наложили санкции на нескольких членов одной семьи, считающейся причастной к кибератакам.

Все они связаны с хакерскими атаками на Запад и всех их прикрывает Путин. Об этом пишет британское издание The Sun.

За голову предполагаемого лидера преступной группировки, 37-летнего Максима Якубца, назначено вознаграждение в 3,8 миллиона фунтов стерлингов. Однако этот факт, кажется, совсем не беспокоит мужчину.

Хакерская группа, возглавляемая Якубцем, называется Evil Corp. В отличие от традиционных преступников эти хакеры не скрывают свое богатство. По словам издания, Якубец ездит на ярком Lamborghini с номерным знаком "вор".

Evil Corp действует из подвалов московских кафе и небоскребов. Группа направлена на благотворительные организации, школы, компании и обычных граждан. По словам Вила Лайна из Национального агентства по вопросам преступности Великобритании (NCA), это "вероятно, одна из самых значительных киберпреступных группировок всех времен".

Максим Якубец стал хакером в 2007 году, когда ему было всего 20. Его группа использовала вредоносное ПО Jabber Zeus для кражи средств с банковских счетов. В 2015 году из-за их вредоносного ПО Dridex было похищено 20 миллионов фунтов стерлингов только в Великобритании.

Из-за связей Evil Corp с российскими спецслужбами их сложно привлечь к ответственности. Тесть Якубца, Эдуард Бендерский — бывший член элитного подразделения ФСБ "Вымпел". Издание пишет, что он якобы совершал убийства за границей по заказу Кремля. Министерство финансов США утверждает, что Якубец "оказывает непосредственную помощь злонамеренным киберусилиям российского правительства".

Недавно введенные санкции касаются нескольких членов семьи Якубца, включая его брата Артема и отца Виктора. Однако маловероятно, что президент Владимир Путин посадит их в тюрьму из-за связей Evil Corp с ФСБ.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил: "Путин построил коррумпированное мафиозное государство с собой в центре. Мы должны бороться с этим на каждом шагу, и сегодняшние действия — это только начало". Санкции направлены на ограничение передвижений хакерской группы и потока средств в Россию и из нее.

Хотя аресты, связанные с киберпреступной группировкой LockBit, являющейся филиалом Evil Corp, уже прошли в Великобритании, привлечение к ответственности основных членов группы остается сложной задачей, пока Путин находится у власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Польше сорвали планы российских хакеров. Они пытались проникнуть в государственные структуры, похитить данные и заниматься вымогательством.