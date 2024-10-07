Ко дню рождения Путина? В Москве существенно усилили охрану

Полицейских предупредили о возможных попытках завладеть их оружием

Все мосты в центре Москвы взяты под усиленный контроль. Такое распоряжение действует с вечера воскресенья, 6 октября, и до полуночи среды, 9 октября.

В эти дни столичные правоохранители должны оперативно реагировать на любые попытки нарушений правопорядка, пишет российский телеграм-канал "База" со ссылкой на собственные источники.

"Под самым серьёзным контролем оказался Большой Каменный мост. Также дополнительные посты выставлены и у Большого Москворецкого моста. Предположительно, усиление связано с днём рождения президента России Владимира Путина", – говорится в сообщении.

Журналисты предполагают, что таким образом руководство МВД пытается не допустить появления несанкционированных "поздравлений".

Об усилении мер безопасности в Москве, сообщалось еще вечером 6 октября. Тогда писали, что в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии созданы ежедневные "резервы" из числа сотрудников.

Также отмечалось, что в российской столице ведётся постоянный мониторинг угроз, в том числе проникновения диверсионных групп в Москву и область. Источники "Базы" рассказали, что правоохранители предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием.

"Так, теперь по распоряжению руководства спецполка, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля", – говорится в публикации.

Кроме того, журналисты уточнили, что сотрудники спецполка и ОМОН ежедневно дополнительно сидят в резерве на своей базе. Такое указание они получили на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.

Напомним, у России есть два варианта "мести" на случай того, если западные партнеры разрешат Украине использовать дальнобойные ракеты и наносить ими удары вглубь РФ. Москва может задействовать хакеров и начать устраивать диверсии на военном производстве в Европе.