Роботы-пылесосы нападали на людей и матерились в США: что с ними случилось

Проблему еще решают

В США роботы-пылесосы преследовали владельцев и их любимцев в домах. Они нецензурно высказывались и выкрикивали расистские оскорбления.

Как отмечает ABC News, это было зафиксировано у устройств китайского бренда Ecovacs. Есть предположение, что это работа хакеров, пытавшихся использовать роботов-пылесосов для слежки.

Ведь у этих девайсов есть камера и микрофон. Этот захват управления позволил злоумышленникам оценить систему безопасности устройств.

По словам очевидца, во время сбоя робот-пылесос начал издавать странные звуки, похожие на прерывистый радиосигнал. При этом в приложении было отображено, что кто-то получил доступ к камере и микрофону девайса. Чтобы исправить это, мужчина изменил пароль и перезагрузил пылесос. Однако через некоторое время устройство начало двигаться без соответствующей команды и выкрикивать нецензурные слова.

Впоследствии оказалось, чтобы робот перестал издавать странные звуки и двигаться его нужно было выключить или сбросить настройки. Смена пароля и перезапуск не помогали.

В то же время в Ecovacs заявили, что работают над решением проблемы и обещают улучшить защиту девайсов от хакерских атак. Компания подчеркнула, что не все устройства удалось взломать, ведь уязвимость зафиксирована только в моделях Deebot X2.

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