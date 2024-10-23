"Это точка невозврата": министр обороны Литвы о НАТО, Плане победы Зеленского и важном эффекте Курской операции

Литва готова вкладываться в украинское дальнобойное оружие.

Литва — один из самых надежных союзников Украины, который выделяет 0,25% своего национального ВВП для военной поддержки Киева. И литовский народ, и действующее руководство страны понимают, какую опасность представляет Россия. Параллельно с помощью украинцам литовцы усиливают оборону собственной страны.

На полях встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова пообщалась с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом по поводу Плана победы, инвестиций Вильнюса в украинскую оборонку и минирования мостов на литовско-российской границе.

Приглашение Украины в НАТО — хорошая идея

— Господин министр, поделитесь ближайшими планами поддержки Украины со стороны Литвы.

— Если говорить о краткосрочной перспективе, то у нас есть четыре основных темы. Первая – в рамках нашей Коалиции по разминированию. Я приеду в Украину в начале ноября, и мы привезем более 200 пикапов и определенное оборудование для разминирования – это пожертвование Литвы Украине. И, конечно, планируется дальнейшая работа по этому направлению.

Второе – мы решили выделить 10 миллионов евро для вашей оборонной промышленности. Идея заключается в поддержке ваших возможностей для ударов на дальние расстояния. Это может быть "Паляница" (украинская ракета-дрон — Ред.) или другие варианты. Сейчас мы работаем с украинской стороной по согласованию условий. Мы готовы действовать даже завтра, осталось только согласовать, как мы можем помочь.

Это хорошая идея. Если западные страны до сих пор вводят ограничения и не предоставляют достаточно дальнобойных средств поражения, то путь к решению этой проблемы — инвестировать в Украину для развития вашего производства. Таким образом вы сами преодолеваете эти "красные линии".

Еще одна вещь, которую сейчас ищем – это мобильные системы ПВО ближнего радиуса действия. Вероятно, в течение нескольких недель мы их закупим и доставим как можно скорее.

И последняя важная тема – наша литовская программа дронов. Наши первые дроны прибыли на склады неделю назад, и я думаю, что вскоре они начнут поступать и в Украину. Это контракт на пять миллионов евро, это пять литовских компаний, предварительно испытавших свои дроны в Украине. Ваши эксперты и солдаты включали средства РЭБ, чтобы заглушить их, первый тест был неудачным, второй – успешным.

Теперь мы быстро производим эти FPV-дроны, и, думаю, в этом году будет поставлено около пяти тысяч единиц.

— Эти инвестиции в украинскую индустрию как раз часть Плана победы, министр обороны Умеров вспоминал, что Украина стремится привлечь больше союзников к прямым инвестициям в нашу страну. Так что Литва уже вносит свой вклад.

— Да, мы уже в деле.

— И все же интересно ваше мнение относительно Плана победы в целом.

— Знаете, я думаю, это хороший план. Один из главных вопросов, конечно, это приглашение Украины в НАТО. Литва всегда была большим поклонником этого. Мы не должны позволить России почувствовать, что она имеет неофициальное право вето на расширение НАТО. Это несправедливо, если украинский народ, борющийся не только за себя, но и за нашу безопасность, не сможет решать, к какому сообществу он хочет принадлежать.

Приглашение – это еще не членство, а первый важный этап, но оно покажет необратимость, точку невозврата. Поэтому я считаю, что это хорошая идея и мы активно поддерживаем и продвигаем ее.

Другое дело, если вы захотите идти на какие-либо переговоры, нужно подходить к ним с сильной позиции. Поэтому вам сейчас нужно получить как можно больше оружия, боеприпасов и все такое. Но проблема в том, что сейчас все ждут выборов в Соединенных Штатах. И не только американцы, но и весь мир. Все наблюдают и ждут результатов, после которых мы увидим определенную траекторию развития событий.

И все же я бы сказал, что это хороший план, ведь он создает пространство для обсуждений, и мы будем его поддерживать.

"Готовим некоторые мосты на границе с РФ к подрыву"

— Благодарю вас за последовательную поддержку нашей страны. Литва сейчас тоже усиливает свою оборону. Видела фото, что вы строите фортификации на границе с РФ. Можете рассказать подробнее?

— Это уроки, изученные по опыту Украины. Это моя идея, основанная на военных рекомендациях. В июне мы одобрили контрмобильную стратегию в Литве, имеющую несколько направлений. Один из них – это минирование. Значительная часть ресурсов пойдет на мины.

Также у нас есть физические барьеры – к примеру, "зубы дракона" и другие препятствия (уже установлены на мосту через реку Неман, ведущую в Калининградскую область РФ — Ред.). Мы не ждем сигналов разведки, поэтому некоторые чувствительные участки были укреплены заранее. Мы также готовим некоторые мосты к подрыву.

Планируем использовать участки лесов вблизи границы [с Россией] для укреплений. Отдельные мелиоративные каналы будут превращены в противотанковые рвы. Итак, мы шаг за шагом двигаемся в этом направлении.

Мы называем это Балтийской линией обороны, ведь Эстония и Латвия внедряют свою модель, Литва и, конечно, Польша с проектом "Восточный щит". Мы координируем наши действия.

— Не прекращаются провокации со стороны России, как, например, падение дрона в Латвии или нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши. Какова цель этих провокаций и является ли ответ НАТО на них достаточным?

— Итак, во-первых, нам нужны факты — это было намеренно или нет? У нас нет фактов, что это было намеренно. Однако, непреднамеренное может стать намеренным.

Это большое испытание для наших обществ и правительств – как мы можем адаптироваться и как быть достаточно гибкими в борьбе с такими ситуациями. Мы должны быть сильнее в вопросах обнаружения угроз. В Украине используется система Sky Fortress (акустические системы обнаружения воздушных угроз — Ред. ), и мы также собираемся ее внедрить – она очень эффективна.

Когда вы представляете угрозу, возникает вопрос, как ее нейтрализовать: "soft kill", скажем, через глушение, или "hard kill", когда вы сбиваете что-то определенным средством. В Украине применяются много разумных и инновационных решений, как мобильные группы, контролирующие небо над критической инфраструктурой. Мы сейчас пытаемся это перенять.

В Калининграде становится меньше войск

— Но все же, делает ли НАТО достаточно для защиты стран Балтии от российских угроз или нужно делать больше? Вы один из тех, кто адвокатирует за повышение расходов союзников на собственную оборону.

— Да, мы говорим об инвестировании 3% ВВП. Это реальность. Также идея в том, чтобы разместить больше сил НАТО [в регионе], и мы делаем свою работу, особенно Германия.

У нас в Литве будет размещена немецкая бригада, и это довольно весомая вещь, которая, можно сказать, создаст эффект второй армии для нашей страны. Мы двигаемся вперед. Концепция обороны на опережение сейчас доминирует в планах обороны НАТО.

— И последний вопрос о Курской операции. Какое она оказала влияние на ситуацию на литовско-российской границе? Имею в виду, какая сейчас ситуация вблизи Калининграда?

— Я не могу выложить все детали, но суть проста. Когда Украина начинает больше давить на Россию, можно заметить, как в Калининграде становится меньше войск. Они отправляют солдат в Украину. Конечно, это драматично для вас, но это показывает, как Украина защищает не только себя, но и нас.