Генсек ООН заявив, що нібито закликав під час саміту до досягнення "справедливого миру в Україні"

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш після хвилі критики на його адресу спробував виправдатися за візит на саміт антизахідної організації БРІКС у російську Казань. Він заявив, що на саміті нібито відстоював необхідність дотримання Статуту ООН.

Про це сам Гутерріш написав в Twitter. За словами генсека, він нібито закликав під час саміту до досягнення "справедливого миру в Україні".

"Я повертаюся з Казані, де вкотре взяв участь у виїзній сесії саміту БРІКС, що представляє майже половину населення планети та закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я підкреслив, що ми повинні повсюдно підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності й територіальної цілісності держав", – повідомив Гутерріш.

Окрім цього, генсек ООН заявив, що під час зустрічі з так званим "президентом" Росії Володимиром Путіним він висунув йому вимогу досягти миру в Україні. Вторгнення росіян, заявив Гутерріш, є "порушенням Статуту ООН та міжнародного права".

Нагадаємо, що 23 жовтня Антоніу Гутерріш прибув на триденний саміт БРІКС до Казані, який влаштував так званий "президент" Росії Володимир Путін. Багато західних політиків критикували це крок, наголошуючи, що це неправильно. Натомість Ліванську конференцію в Парижі Гутерреш відвідав по відеозв'язку, не особисто. На тлі цього йому пригадали і його відсутність на мирному саміті, який відбувся у Швейцарії в червні.

Після цього президент України Володимир Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті до України. Хоча в офісі генсека це спростували, кілька джерел в Офісі президента України підтвердили, що візит було саме скасовано, а причиною стала поїздка Гутерріша до Казані.