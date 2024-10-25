Путин высказался об "интимных делах" с Украиной и готовности к компромиссам

Лидер Кремля также заявил, что риторика Запада по ситуации в Украине изменилась

Кремлевский лидер Владимир Путин заявил о том, что говорить о любых договоренностях России и Украины пока преждевременно. Также по его словам, риторика Запада по ситуации в Украине изменилась, они якобы "начали реально оценивать обстановку".

Об этом Путин заявил в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой для программы "60 минут". Кроме того, российский лидер прокомментировал попытку Киева предложить РФ переговоры через турецких партнеров, а также реакцию Запада на заявление России по поводу КНДР и ситуацию в Курской области.

Так, Путин заявил, что Россия якобы готова к разумным компромиссам по урегулированию войны в Украине.

"Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти разумные компромиссы. Но, я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что... А предметных переговоров нет, другая сторона же отказывается от этого", — сказал Путин.

При этом лидер Кремля почему-то отказался комментировать информацию о переговорах с Украиной из-за турецких партнеров.

"Вы знаете, это все-таки такие интимные вещи", – сказал Путин.

При этом он заявил, что Эрдоган передал ему некоторые предложения по Украине, но он с ними еще не ознакомился.

Кремлевский лидер был довольно многословен относительно ситуации в Курской области. Так, по словам Путина, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области якобы оцеплены и заблокированы.

"Сейчас предпринимаются попытки их деблокировать. Находящиеся в окружении люди даже не очень понимают, что они в окружении, потому что, судя по той информации, которую мы имеем, стабильное управление войсками потеряно", — заявил Путин.

Также лидер Кремля заявил, что риторика Запада по ситуации в Украине "изменилась, они начали реально оценивать обстановку, за это их можно похвалить", хотя "градус конфронтации России с Западом не снижается, они продолжают поставки оружия Украине".

В вопросах мира, напомним, Россия настаивает на признании суверенитета над временно оккупированными частями Донецкой и Луганской области, а также Запорожской и Херсонской областями, которые РФ присоединила к себе по итогам так называемого референдума "под дулами автоматов", вывода оттуда украинских войск и закрепленного отказа Украины от вступления в НАТО. Путин говорил, что это позволило "однократно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни". Естественно Киев отказывается от переговоров на таких условиях и считает их ультиматумом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Путин объяснил войну России против Украины. Он сравнил мир с большой семьей, в которой происходят "скандалы и потасовки".