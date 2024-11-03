Загадочный вирус выкашивает россиян в Турции, но власти его не видят (фото)

Личный обход нескольких гостиниц и туристических компаний подтвердил наличие вируса

В Турции распространяется неизвестный вирус: на симптомы жаловались российские туристы в Белеке, Кемере и Сиде. По одной из версий, это вспышка Коксаки.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. В сети появились фото того, как у детей и взрослых через некоторое время появляется сыпь на ногах и руках.

Одна из семей оказалась под капельницами в госпитале в Анталье. Сообщается, что туристы подхватили вирус в отелях AKKA Hotels Antedon, Sirene Belek и Lrs Port River. В анализах крови заболевших был значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов, а температура тела повысилась до 39 градусов.

Как сообщили в российских Telegram-каналах, личный обход нескольких гостиниц и туристических компаний подтвердил наличие вируса у туристов. В то же время местные медицинские учреждения, по данным российских "СМИ", не смогли подтвердить информацию о массовых заболеваниях россиян. Также не смог подтвердить вирус и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, он сейчас сам находится в Турции.

"Обход гостиниц и туркомпаний не показал какой-либо вспышки инфекционных заболеваний. Местные отельеры и представители медслужб не фиксируют увеличения количества обращений", — заявил он.

В свою очередь Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турецкой Республики информацию о жалобах российских туристов на неизвестный вирус.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Индии зафиксировали вспышку вируса Nipah, от которой умерло несколько человек.