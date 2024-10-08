Опасный вирус распространяется по миру. Стоит ли Украине ждать заражения

Опасный вирус распространяется из Уганды по всему миру

С конца сентября 2024 года, кроме вируса Nipah, миру может угрожать вспышка не менее опасной инфекции. Речь идет о вирусе Марбурга, который зафиксировали в Руанде: этот вирус может привести к новой эпидемии.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, по состоянию на 1 октября в Руанде из-за этой болезни умерли 10 человек. Среди умерших в основном были медики из отделения интенсивной терапии в столице страны Кигали.

В среду, 2 октября, полиция Германии на несколько часов закрыла центральный вокзал Гамбурга. Как сообщает Euronews, двух пассажиров с симптомами данного вируса сняли с поезда, который ехал в Гамбург из Франкфурта-на-Майне. Речь идет о студенте-медике, который приехал в Германию из Руанды на учебу. Во время поездки у него, а также его подруги, обнаружили симптомы вируса.

Данный вирус вызывает быстро прогрессирующую лихорадку, которая имеет склонность к быстрому распространению, а защита от него требует специфических средств. Об этом в комментарии УНН заявила главный инфекционист Украины Ольга Голубовская. Она добавила, что на сегодняшний день эта болезнь имеет региональное значение, но со временем распространяется дальше, поскольку мы живем в мире, который очень быстро меняется.

В то же время российские "СМИ" распространили новость о том, что данным вирусом якобы заразился боец Вооруженных сил Украины. Он якобы проходил обучение в Польше перед отправкой на фронте, а сейчас он якобы находится в больнице Ужгорода. Однако других сведений, которые бы подтверждали данную новость, больше нигде нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что летом этого года лихорадка Западного Нила бушевала в Израиле. Некоторых пациентов спасти не удалось.