Сколько в Украине Путиных и откуда пошла эта фамилия

Оно имеет несколько версий возникновения

Некоторым украинцам повезло с фамилией, она защищает от нечистой силы, но есть и такие, кому приходится жить с такой же фамилией, как и у человека, который пытается уничтожить Украину. Речь идет о тех, кто носит фамилию Путин.

Телеграф рассказывает, сколько таких людей в Украине и о происхождении фамилии Путин. Как свидетельствует карта фамилий на сайте "Рідні", 93 человека в Украине имеют фамилию Путин. Большинство ее носителей живут в Харькове, Одессе, Осокоровке (село в Бериславском районе Херсонской области).

Фамилия Путин имеет несколько версий происхождения. Они достаточно разные, однако ни одна из них даже не намекает, почему ее самый известный носитель, Владимир Путин, который, кстати, 7 октября отмечает свой 72-й день рождения, мог стать кровавым диктатором.

Версии происхождения фамилии Путин:

может быть сокращением от популярных в старину имен Путило, Путя и Путята — эти имена давались детям кроме полученных ими при крещении;

так могли называть детей, появившихся на свет в пути – во время путешествия или переезда;

так могли называть людей, много путешествовавших: либо по склонности характера, либо из-за рода деятельности;

от слова "путящий" (порядочный, хороший).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали людям, чье темное прошлое пытались скрыть. Такая традиция была на Запорожской Сечи.