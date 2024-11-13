Лукашенко нелепо отомстил Дуде за отказ фотографироваться вместе
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На подобном климатическом саммите президенты Литвы и Латвии также отказались от "семейного фото"
Во вторник, 12 ноября, президент Польши Анджей Дуда отказался стать на совместное фото с участниками климатической конференции ООН из-за присутствия самопровозглашенного президента Беларуси. Однако Александр Лукашенко, похоже, нашел способ отомстить своему коллеге.
Канал "Пул Первого" решил воспользоваться этим моментом и опубликовал фото "мщения" политика польскому лидеру. Кажется, это на уровне начальной школы. Об этом сообщило белорусское издание.
На фото видно, что во время выступления Дуды на саммите Лукашенко общается с президентом Гвинеи-Бисау Амару Сиссоко Эмбала.
"В момент выступления Дуды, исчезнувшего из семейного фото… Нет, без оскорблений — если вы еще поговорите с президентом Гвинеи-Бисау… так что три минуты будут полезны", — так подписали фотографию.
К слову, Дуда впервые отказался от совместного фото с Лукашенко. В прошлом году на подобном климатическом саммите президенты Литвы и Латвии также отказались от "семейных фото".
Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко говорит о победе Трампа в США и как утешает Гаррис.