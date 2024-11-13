Лукашенко нелепо отомстил Дуде за отказ фотографироваться вместе

На подобном климатическом саммите президенты Литвы и Латвии также отказались от "семейного фото"

Во вторник, 12 ноября, президент Польши Анджей Дуда отказался стать на совместное фото с участниками климатической конференции ООН из-за присутствия самопровозглашенного президента Беларуси. Однако Александр Лукашенко, похоже, нашел способ отомстить своему коллеге.

Канал "Пул Первого" решил воспользоваться этим моментом и опубликовал фото "мщения" политика польскому лидеру. Кажется, это на уровне начальной школы. Об этом сообщило белорусское издание.

На фото видно, что во время выступления Дуды на саммите Лукашенко общается с президентом Гвинеи-Бисау Амару Сиссоко Эмбала.

"В момент выступления Дуды, исчезнувшего из семейного фото… Нет, без оскорблений — если вы еще поговорите с президентом Гвинеи-Бисау… так что три минуты будут полезны", — так подписали фотографию.

К слову, Дуда впервые отказался от совместного фото с Лукашенко. В прошлом году на подобном климатическом саммите президенты Литвы и Латвии также отказались от "семейных фото".

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко говорит о победе Трампа в США и как утешает Гаррис.