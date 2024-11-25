В НАТО назвали главную проблему своей армии

В масштабной войне важно количество

Западные страны долгое время считали качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии. Однако война России против Украины показала, что эта стратегия будет нежизнеспособной в случае любого масштабного противостояния.

Об этом говорится в материале Buisness Insider. В частности аналитик по России в Институте изучения войны Джордж Баррос отметил, что США поняли, что не смогли бы тягаться с СССР в количестве, а потому готовились воевать технологическим преимуществом. Это и привело к появлению мифа о возможности иметь сильную, но малочисленную армию.

Завершение Холодной войны заставило лишь дальше сокращать количество вооружения и возможности промышленности по его производству. Расходы НАТО на оборону сократились, в то время, как расходы России и Китая увеличились.

"Мы обленились. Конечно, у нас есть лучшее оборудование, но оно ужасно дорогое, и поэтому мы получаем его меньше", — сказал Баррос.

Издание сообщает, что во время вторжения в Украину россияне показали способность терпеть большие потери и вести войну на истощение. Это именно тот сценарий, который очень хотят избежать на Западе, где привыкли к проведению молниеносных военных кампаний.

Однако военные эксперты теперь говорят, что эта стратегия для современной войны подойдет мало.

"Невозможно иметь исключительно относительно небольшое и ограниченное количество высокоспециализированных систем за счет отсутствия в массовом порядке обычных рабочих лошадок", — отметил Баррос.

Он добавил, что Западу придется вернуться на уровень расходов времен Холодной войны, чтобы быть способными остановить Россию и Китай.

Эксперт по военным вопросам в Центре Стимсона Уильям Альберк добавил, что западное производство вооружений является "важнейшей проблемой, которой не уделяется достаточного внимания".

По его словам, на Западе давно существует миф, о том, что в войне против России или Китая будет достаточно иметь небольшое количество очень дорогого и современного оборудования.

"На самом деле имеет значение количество имеющейся у вас боевой техники, а качество имеет гораздо меньшее значение", — отметил Альберк и добавил, что на Западе это постепенно начинают замечать.

Как сообщалось ранее, страны Европы обсуждают вопрос отправки своих войск в Украину в случае обострения войны с Россией, а в НАТО допускают возможность нанесения ударов по российской территории.