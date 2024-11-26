В Подмосковье произошёл крупный пожар: могли пострадать животные (видео)

О пострадавших не сообщается

Во вторник, 26 ноября, произошел крупный пожар в подмосковном Серпухове. На 1200 кв.м загорелась животноводческая ферма. Причины инцидента пока не установлены.

Пришлось вывести 100 голов крупного рогатого скота. Соответствующие видео публикуют российские Telegram-каналы.

Отмечается, что ферма, где случился пожар принадлежит Умару Кремлеву — Президенту Международной ассоциации бокса (IBA). Из помещения выведено 100 голов крупного рогатого скота.

"Горит у нас, все живы, все животные живы, все здоровы, сотрудники тоже живы и здоровы. Причины пока неизвестны, будут устанавливать позже, — заявил управляющий фермой Кирилл Кулебакин.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ сообщило, что угрозы распространения огня нет, пожар был локализован, а затем ликвидировано открытое горение.

На месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, в российском Екатеринбурге загорелась городская клиническая больница №3. Пытаясь спастись от пожара, люди прыгали из окон.