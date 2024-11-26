У Підмосков’ї сталася велика пожежа: могли постраждати тварини (відео)

Про постраждалих не повідомляється

У вівторок, 26 листопада, сталася велика пожежа у підмосковному Серпухові. На 1200 кв.м спалахнула тваринницька ферма. Причини інциденту наразі не встановлено.

Довелося вивести 100 голів великої рогатої худоби. Відповідні відео оприлюднюють російські Telegram-канали.

Зазначається, що ферма, де сталася пожежа, належить Умару Крємльову — Президенту Міжнародної асоціації боксу (IBA). З приміщення виведено 100 голів великої рогатої худоби.

"Горить у нас, всі живі, всі тварини живі, всі здорові, співробітники теж живі та здорові. Причини поки невідомі, встановлюватимуть пізніше, — заявив керуючий фермою Кірілл Кулєбакін.

Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ повідомило, що загрози поширення вогню немає, пожежа була локалізована, а потім ліквідовано відкрите горіння.

На місці працюють 20 спеціалістів та 5 одиниць техніки МНС Росії.

Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, у російському Єкатеринбурзі спалахнула міська клінічна лікарня №3. Намагаючись урятуватися від пожежі, люди стрибали з вікон.