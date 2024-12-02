Парламентские выборы в Румынии: что говорят результаты экзит-полов

Данные будут значительно изменяться, поскольку в стране посчитано еще очень мало бюллетеней

В Румынии завершилось голосование на состоявшихся 1 декабря выборах в парламент страны. Пока идет подсчет голосов, экзит-полы продемонстрировали возможные результаты выборов. По их данным, победу может одержать Социал-демократическая партия Румынии (PSD).

Об этом сообщает Digi24. Портал отмечает, что есть и неприятная новость – на второе место может выйти ультраправый "Альянс за единство румын" (AUR).

По данным "Радио Свобода Румыния", явка на этих парламентских выборах установила рекорд, превысив 52% избирателей. Предыдущий рекорд явки был установлен в 2008 году, когда на выборы пришли более 43% румын, а антирекорд по явке состоялся на прошлых выборах в парламент, в 2020 году, когда не более 33,3% избирателей пришли, чтобы отдать голоса.

По данным экзит-полов, таблица победителей выглядит следующим образом (данные предоставляются по обеим палатам парламента и без учета голосов диаспоры):

Социал-демократическая партия Румынии (PSD) – 25%;

"Альянс за единство румын" (AUR) – 19% голосов;

Либеральный "Союз сохранения Румынии" (USR) – 15% голосов;

"Национальная либеральная партия" (PNL) – 15% голосов;

"SOS Румыния" – 5% голосов;

"Партия молодых людей" (POT) – 5% голосов;

"Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) – 5% голосов;

Тем временем в диаспоре на первое место вышел "Союз сохранения Румынии", а социал-демократы имеют 30% голосов в Сенате. В Палате депутатов тоже выигрывают PSD и USR. Данные будут значительно изменяться, поскольку в стране посчитано только 10% бюллетеней, а в диаспоре – не более 5%.

Напомним, на президентских выборах Центральная избирательная комиссия Румынии обнародовала окончательные данные после подсчета всех бюллетеней. Лидером голосования неожиданно стал Калин Джорджеску, получивший 22,94% поддержки избирателей. Он критикует Европейский Союз и НАТО, обвиняет страны Запада в провоцировании войны в Украине и положительно отзывается о Путине.

После сенсационной победы сторонника фашистов Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов. Согласно с румынским законодательством, в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование проведут во второе воскресенье после даты аннулирования решения.