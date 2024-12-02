Парламентські вибори в Румунії: що кажуть результати екзитполів

Зазначається, що дані будуть значно змінюватися, оскільки в країні пораховано ще дуже мало бюлетенів

В Румунії завершилося голосування на виборах до парламенту країни, які відбулися 1 грудня. Поки триває підрахунок голосів, екзитполи продемонстрували можливі результати виборів. За їхніми даними, перемогу може здобути Соціал-демократична партія Румунії (PSD).

Про це повідомляє Digi24. Портал зазначає, що є й неприємна новина – на друге місце може вийти ультраправий "Альянс за єдність румунів" (AUR).

За даними "Радіо Свобода Румунія", явка на цих парламентських виборах встановила рекорд, перевищивши 52% виборців. Попередній рекорд явки було встановлено у 2008 році, коли на вибори прийшли понад 43% румунів, а антирекорд з явки відбувся на минулих виборах до парламенту, в 2020 році, коли не більше 33,3% виборців прийшли, щоб віддати голоси.

За даними екзитполів, таблиця переможців виглядає наступним чином (дані надаються по обом палатам парламенту та без урахування голосів діаспори):

Соціал-демократична партія Румунії (PSD) – 25% голосів;

"Альянс за єдність румунів" (AUR) – 19% голосів;

Ліберальний "Союз збереження Румунії" (USR) – 15% голосів;

"Національна ліберальна партія" (PNL) – 15% голосів;

"SOS Румунія" – 5% голосів;

"Партія молодих людей" (POT) – 5% голосів;

"Демократичний союз угорців Румунії" (UDMR) – 5% голосів;

Тим часом у діаспорі на перше місце вийшов "Союз збереження Румунії", а соціал-демократи мають 30% голосів у Сенаті. В Палаті депутатів теж виграють PSD та USR. Зазначається, що дані будуть значно змінюватися, оскільки в країні пораховано тільки 10% бюлетенів, а у діаспорі – не більше 5%.

Нагадаємо, на президентських виборах Центральна виборча комісія Румунії оприлюднила остаточні дані після підрахунку всіх бюлетенів. Лідером голосування несподівано став Калін Джорджеску, який одержав 22,94% підтримки виборців. Він критикує Європейський Союз і НАТО, звинувачує країни Заходу у провокуванні війни в Україні та позитивно висловлюється про Путіна.

Після сенсаційної перемоги прихильника фашистів Конституційний суд Румунії ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені у першому турі виборів президента. Згідно з румунським законодавством, у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проведуть у другу неділю після дати анулювання рішення.