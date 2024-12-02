В узбекских ресторанах до сих пор готовят блюда из собачьего мяса: защитники животных бьют тревогу

В ресторанах рассказывают посетителям, что собачье мясо лечит болезни

На дворе почти 2025 год, а в Узбекистане до сих пор едят собак в кафе и ресторанах. Местные зоозащитники из организации Mehr va Oqibat получают десятки жалоб от людей, видевших такие блюда в меню.

Владельцы заведений даже не скрывают, что готовят еду из собачьего мяса. Об этом сообщает узбекское издание "Новости на вайбе".

Больше всего беспокоит то, что в стране нет фермы, где выращивают собак на мясо. Рестораны же покупают его у местных служб, которые вылавливают бездомных животных. Поэтому в пищу может попасть мясо не только бездомных, но и потерянных домашних собак.

В ресторанах рассказывают посетителям, что собачье мясо лечит болезни. Однако врачи опровергают эту информацию и предупреждают: такие блюда могут быть опасны для здоровья и являются носителями различных паразитов.

Зоозащитники обратились к власти с официальным запросом – законно ли продавать собачье мясо в ресторанах. Они также просят проверить, имеют ли заведения разрешения на приготовление таких блюд. Ответа от чиновников пока нет.

Иностранные туристы в шоке от того, что в узбекских ресторанах до сих пор подают собачье мясо. Активисты требуют запретить эту практику и усилить проверки заведений питания. Они отмечают, что продажа таких блюд вредит не только животным, но и репутации страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Клопотенко ополчились защитники животных. Камнем преткновения стали слова о дичи, которую подают в его ресторане.