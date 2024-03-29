Скандальный ресторан "Аляска" съехал: на его месте открылось новое заведение

Причина такого кардинального изменения не указывается

В Киеве после скандала с "зеброй" ресторан "Аляска" переехал, а на его месте открылось новое заведение "La Maison". Оно стало частью группы La Famiglia Михаила Бейлина, украинского ресторатора.

Об этом идет речь на официальном сайте сети. Ресторан открыли 20 марта на улице Сечевых Стрельцов, 20.

Напомним, в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе несанкционированно демонтировали заградительный забор для пешеходов. На проезжей части самовольно установили нерегулируемый пешеходный переход и дорожные знаки возле ресторана "Аляска". Общественные деятели предположили, что новый переход мог быть для посетителей заведения.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что представители ресторана не обращались к городским властям и полиции, чтобы согласовать установление нерегулируемой "зебры".

После громкой огласки "Аляска" съехала и прекратила работу. О новых рестораторах в здании также сообщается и на сайте заведения. Причина такого кардинального изменения там не указывается.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве чиновник захватил землю под домом для парковки. Незаконно огородил часть придомовой территории под собственное авто.