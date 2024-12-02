В узбецьких ресторанах досі готують страви з собачого м’яса: захисники тварин б’ють на сполох

У ресторанах розповідають відвідувачам, що собаче м'ясо лікує хвороби

На дворі майже 2025 рік, а в Узбекистані досі їдять собак у кафе та ресторанах. Місцеві зоозахисники з організації Mehr va Oqibat отримують десятки скарг від людей, які бачили такі страви в меню.

Власники закладів навіть не приховують, що готують їжу з собачого м'яса. Про це повідомляє узбецьке видання "Новини на вайбі".

Найбільше непокоїть те, що в країні немає жодної ферми, де вирощують собак на м'ясо. Натомість ресторани купують його в місцевих служб, які виловлюють бездомних тварин. Через це в їжу може потрапити м'ясо не лише безпритульних, а й загублених домашніх собак.

У ресторанах розповідають відвідувачам, що собаче м'ясо лікує хвороби. Проте лікарі спростовують цю інформацію та попереджають: такі страви можуть бути небезпечними для здоров'я. Собаки часто хворіють на сказ та є носіями різних паразитів.

Зоозахисники звернулися до влади з офіційним запитом – чи законно продавати собаче м'ясо в ресторанах. Вони також просять перевірити, чи мають заклади дозволи на приготування таких страв. Відповіді від чиновників поки немає.

Іноземні туристи шоковані тим, що в узбецьких ресторанах досі подають собаче м'ясо. Активісти вимагають заборонити цю практику й посилити перевірки закладів харчування. Вони наголошують: продаж таких страв шкодить не лише тваринам, а й репутації країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Клопотенка ополчилися захисники тварин. Каменем спотикання стали слова про дичину, яку подають у його ресторані.