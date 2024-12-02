Афганську журналістку, яка жила в Україні до вторгнення РФ, змусили вернутись додому: "Талібан" може її вбити

Правозахисниця дуже боялася за власне життя, відколи до влади прийшли таліби.

Афганська журналістка Кобра Хасані змушена повернутися до Афганістану, незважаючи на реальну загрозу її життю з боку руху "Талібан". Жінка-репортерка опинилася в критичній ситуації після того, як їй відмовили в притулку у Польщі, а потім і в РФ.

Вперше за 2 роки Кобра опублікувала відео на своєму ютуб-каналі. Наприкінці червня 2024 року Хасані вилетіла з Росії до Афганістану. Перед від'їздом вона неодноразово наголошувала, що на батьківщині її очікують переслідування та смертельна небезпека через журналістську та правозахисну діяльність.

Ця історія розпочалася після захоплення влади рухом "Талібан" у 2021 році. Тоді Хасані була змушена залишити Афганістан. Київ став для неї тимчасовим прихистком, де вона жила до повномасштабного вторгнення. У травні 2022 року вона спробувала потрапити до Польщі. Проте автобус, яким вона подорожувала разом з іншими афганцями, змінив маршрут і опинився на російській території. Втім, і там їй не дали тимчасового прихистку і вислали додому.

Нещодавно на її YouTube-каналі з'явилося відео після тривалої перерви. На початку матеріалу демонструється прапор Афганістану, гірська місцевість та лунає голос, що читає вірш сучасного поета Хосейна Тохід. У коментарях під відео журналістка спілкується англійською, однак не розкриває деталей свого теперішнього становища. Тому наразі не відомо, чи отримує погрози від Талібану.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що "Талібан" хочуть дозволити у Росії. Чи вплине це на війну в Україні.