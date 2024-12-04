Попытка госпереворота в Южной Корее. Что это было и почему это плохо для Украины

Военная помощь Сеула Украине оказалась под вопросом

Вчера в 23:00 по Сеулу президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил со срочным обращением к народу, где объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране в связи с угрозой национальной безопасности: "Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Президент обвинил членов Национальной ассамблеи РК и оппозицию в антигосударственной деятельности, парализации работы правительства и симпатиях к Северной Корее.

В течение 6 часов военные в Сеуле пытались блокировать работу парламента, который хотел проголосовать за резолюцию о призыве к Юн Сок Ёлю отменить военное положение. В результате борьбы и стычек с силовиками в Национальную ассамблею смог попасть нужный кворум депутатов для начала голосования. Парламент призвал президента отменить военное положение, о чем через несколько часов и объявил Юн Сок Ёль, фактически поставив крест на своей политической карьере. Теперь его ждет процесс импичмента и дальнейшее судебное преследование.

Что вообще произошло вчера в Южной Корее? Почему президент пошел на введение военного положения? И какими будут последствия провала государственного переворота для будущего Республики Корея и ее отношений с Украиной?

Генеральный прокурор

Бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль победил на президентских выборах в Южной Корее весной 2022 года с минимальным отрывом от своего оппонента Ли Чже Мьона благодаря своему образу внесистемного политика и борца с коррупцией. Он занимал должность генпрокурора в правительстве Мун Чжэ Ина – президента РК от Демократической партии "Тобуро" с 2017 по 2022 год. Созданию образа противника коррупции способствовала его деятельность именно в должности генерального прокурора, во время которой он попал в конфронтацию с верхушкой "Тобуро". Причиной тому стало открытие в 2019 году уголовного производства по факту коррупции против тогдашнего министра юстиции и представителя демпартии Чо Кука. В ответ элита политсилы всеми доступными средствами пыталась избавиться от генерального прокурора, который уже начинал новые расследования среди провластного истеблишмента.

В марте 2021 года Юн Сок Ёль подал в отставку, сразу начав политическую деятельность и подготовку к электоральному процессу. После этого уже за бывшим генеральным прокурором закрепился образ внесистемного политика и активного борца с коррупцией. Последний аспект остается серьезной проблемой для южнокорейского общества. Фактически каждый президент и члены его администрации по завершении своих полномочий обвиняются в коррупции и взяточничестве.

РК – страна с конфуцианской системой управления обществом, сходной с отношениями в семье. Обычным делом для корейцев являются "подарки" чиновникам для достижения результата в нужном вопросе, иногда такие взятки дают на будущее, чтобы в нужное время попросить об "услуге". Также крупные компании или конгломераты (чеболи) в свое время давали многомиллионные взятки представителям власти для получения земли под строительство или других преференций. Хотя антикоррупционное законодательство в РК достаточно эффективно, и это позволяет утверждать об уменьшении уровня коррупции в начале XXI века, но проблема все еще остается.

Избрание Юн Сок Ёля рассматривалось в обществе как шанс очистить власть от взяточников и усилить прозрачность деятельности управленческих органов. Однако первые (и последние) два года деятельности администрации нового президента продемонстрировали разочарование среди населения низкой эффективностью правительства в вопросе борьбы с коррупцией. Против лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна и экс-президента РК Мун Чжэ Ина были открыты уголовные производства по фактам превышения служебных полномочий, но они остановились в водовороте апелляций и досудебных расследований.

Внутриполитическая война

С начала своего президентства Юн Сок Ёль пошел на агрессивную конфронтацию с представителями оппозиции. Открывал уголовные дела о ее лидерах, накладывал право вето на законодательные инициативы в ответ на аналогичные действия Демпартии и обвинял Ли Чжэ Мёна в организации стачек по всей стране. В последние недели оппозиция срывала его планы по принятию бюджета, угрожала импичментом членам правительства, планировали начать расследование в отношении президента и его супруги по самым разным вопросам — от обвинений во вмешательстве в выборы до получения первой леди дизайнерской сумки при сомнительных обстоятельствах. Больше всего конфликт обострился после начала уголовного расследования против первой леди Ким Кон Хи, которое инициировала оппозиция.

Недавно Центральный окружной суд Сеула пересмотрел решение низшей инстанции и признал человека по фамилии Сон виновным в предоставлении мошенникам доступа к инвестиционным счетам третьих лиц. Это позволило им в начале 2010-х гг. совершить путем махинаций со стоимостью акций мошеннические действия на сумму 63,6 млрд вон (47,4 млн долл.). Ему назначено условное наказание. Внимание к этому событию обусловлено тем, что с ним связана первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи. С помощью счетов супруги нынешнего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и ее матери Чхве Ин Сун была получена незаконная прибыль в размере 2,29 млрд вон.

В настоящее время прокуратура проводит разбирательство в отношении 85 человек, включая Ким и Чхве, счета которых использовали для манипулирования стоимостью ценных бумаг. Судебное расследование вокруг жены и тещи действующего президента РК, с допросами Ким Кон Хи и осуждением ее матери за мошенничество, негативно влияет на очень низкий рейтинг Юн Сок Ёля и на поддержку правящей партии "Сила народа".

Противостояние с оппозицией разрушает для правительства простор к компромиссу в вопросе принятия важных законопроектов, которые должны реализовать социальную и экономическую политику президента. Забастовки против решения правительства стали регулярными, как, например, протесты врачей против увеличения мест в медицинских школах для студентов с 3000 до 5000. Такой шаг был сделан, чтобы побороть дефицит врачей, но митингующие заявляли, что дефицит есть только в отдельных отраслях, а не во всей системе. Соответственно, на этих недовольствах активно играла оппозиция и поддерживала, а местами даже поощряла масштабные забастовки, таким образом подрывая функционирование экономики на какое-то время. Экономическая рецессия, коррупционные скандалы и противостояние с оппозицией ударили по популярности президента Юн Сок Ёля, которая колеблется в районе 25% поддержки. Серьезным ударом по позициям Юна стала трагедия в Итхэвоне, когда 29 октября 2022 года произошла давка, в результате которой погибли 156 человек. Тогда полиция не смогла обеспечить порядок и спасти людей. Главным виновником трагедии оппозиция назвала министра внутренних дел Ли Сан Мина (близкого соратника Юн Сок Ёля) и вынудила его подать в отставку.

Внешняя политика действующей южнокорейской администрации остается единственным положительным аспектом ее деятельности: укрепление союзнических отношений с США, нормализация отношений с Японией, жесткий подход к КНДР, дипломатическая поддержка Украины, усиление геополитической роли Республики Корея в Юго-Восточной Азии и стабильная экономическая кооперация. Однако даже здесь звучала критика со стороны сторонников левых идей, особенно научного сообщества, которое обвиняло действующее правительство в "покорной дипломатии" по отношению к Вашингтону и Токио, "враждебному курсу относительно Пхеньяна". У части южнокорейского общества сохраняется страх перед возобновлением войны с Северной Кореей, поэтому они видят в действиях администрации Юн Сок Ёля, как, например, попытке оказать военную помощь Украине, угрозу втягивания страны в вооруженный конфликт против северного соседа.

В шаге от переворота

Трудно объяснить мотивы президента РК относительно введения военного положения в такой неблагоприятной для себя политической среде: у оппозиции не было голосов для импичмента Юн Сок Ёля, присутствовала поддержка правящей партии "Сила народа", а до окончания его полномочий оставалось еще 2,5 года. Возможно, триггером к действиям стали попытки оппозиции к блокированию работы правительства путем отстранения людей Юна в судах и на региональном уровне, что можно считать фактическим ограничением полномочий президента. Вполне иррациональное решение, похоже, инициированное со стороны министра обороны Ким Ён Хёна и армейской верхушки, поставило крест на дальнейшей политической карьере всех причастных к попытке государственного переворота.

Администрация президента, очевидно, планировала во время военного положения арестовать лидеров основных партий, спикера парламента и другие "антигосударственные элементы", запретить деятельность парламента, таким образом создав предпосылки для формирования системы управляемой демократии в Южной Корее, что неоднократно наблюдалось в истории этой страны в середине XX века. Однако реакция общества, депутатов Национальной ассамблеи и США заранее обрекла на провал все планы президента. Южнокорейцы ночью вышли на массовые протесты в Сеуле, все политические партии, включая правящую "Сила народа", осудили действия правительства, а Вашингтон призвал Юна отменить военное положение. Последнее стало, пожалуй, главным аргументом для президента РК в вопросе отказа от попытки государственного переворота.

Что дальше?

Вся администрация президента Юн Сок Ёля и кабинет министров уже коллективно подали в отставку, включая министра обороны Ким Ён Хёна. Парламент начал рассматривать вопрос инициирования процесса импичмента главе государства, который планируется рассмотреть в пятницу. С высокой вероятностью, Юн Сок Ёль в ближайшие дни может объявить о своей отставке или дождаться рассмотрения своей дальнейшей судьбы в Национальной ассамблее. Главная интрига состоит в том, поддержит ли провластная партия "Сила народа" его отстранение в результате импичмента, попытается он самостоятельно уйти или остаться в должности.

О каком-либо политическом будущем Юн Сок Ёля говорить не приходится. Дальше его ждут суды и, возможно, тюрьма. Авантюра президента может катастрофически ударить по консервативным политическим силам, обеспечив приход к власти на долгое время левоцентристов из Демократической партии "Тобуро". Последний факт может оказать негативное влияние на отношения между Украиной и Южной Кореей. Президент Юн Сок Ёль открыто поддерживает наше государство с первых дней российско-украинской войны, оказывая дипломатическую и гуманитарную помощь. Вопрос предоставления летального вооружения блокируется законодательством и парламентской оппозицией, несмотря на желание самого президента передать Киеву оружие в результате привлечения КНДР к войне.

Демократическая партия известна своим критическим отношением к помощи Украине. В случае досрочных президентских выборов в Южной Корее, по всей вероятности, победу одержит кандидат от Демпартии, что осложнит или даже сделает невозможным прогресс в вопросе получения Украиной южнокорейской военной помощи.