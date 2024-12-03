Военное положение в Южной Корее отменят? Парламент принял угрожающее президенту решение

Президенту хотят объявить импичмент

Парламент Южной Кореи принял резолюцию об отмене военного положения, введенного президентом Юн Сок Йолем. Конституция страны предусматривает, что военное положение может быть отменено по решению парламентского большинства.

Политическое противостояние между президентом и законодательным органом достигло критической отметки. Спикер парламента обнародовал информацию о подготовке статей импичмента против президента. Допуская такую вероятность, президент и ввел в действие военное положение. Об этом сообщают местные информационные агентства.

Президент Юн Сок Йоль ранее объявил чрезвычайное военное положение, обвинив оппозицию в контроле парламента и симпатиях к Северной Корее. По его словам, это чревато конституционным демократическим порядком.

Президент отметил необходимость "искоренения антигосударственных сил", которые, по его утверждению, парализуют работу правительства. Министерство национальной обороны провело срочное совещание командующих вооруженными силами.

Позже появилась информация от Минобороны страны. "Военное положение останется в силе, пока президент его не отменит", — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что политический кризис в Южной Корее вызван тупиком в бюджетных переговорах между правительственной консервативной партией и оппозиционной либеральной Демократической партией.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Южной Корее начались стычки после объявления военного положения. Силовики пытались сорвать голосование парламента