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В Южной Корее объявили военное положение: парламент оцепили вооруженные военные

Автор
Ирина Мазуренко
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Президент Южной Кореи Новость обновлена 03 декабря 2024, 16:55
Президент Южной Кореи. Фото Коллаж "Телеграф"

Парламент страны оцепили вооруженные военные

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил чрезвычайное военное положение. Об этом глава государства заявил во время срочного телевизионного брифинга во вторник, 3 декабря.

Причиной такого решения стал острый политический кризис в стране, пишет Аpnews.

Президент обвинил оппозицию в блокировании работы парламента и симпатии к Северной Корее. По его словам, оппозиционные силы провоцируют системную дестабилизацию государственных институций. К слову, недавно оппозиционные силы публично заявляли о необходимости отмены какой-либо поддержки Украины.

Юн Сук Йоль отметил необходимость защиты конституционного демократического устройства. Министерство национальной обороны Южной Кореи провело экстренное совещание с участием ключевых командующих вооруженными силами. Военным приказали усилить боеспособность и быть готовыми к любым сценариям.

Военные оцепили вход в южнокорейский парламент. Президент страны пообещал "искоренить гнусные просеверокорейские антигосударственные силы". Парламент страны уходит в отставку по приказу президента Южной Кореи. Также известно, что министр обороны назначил встречу с главкомом армии Южной Кореи.

В центре Сеула уже есть военная техника. Соответствующие фото распространяют местные СМИ.

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали ситуацию в Южной Корее. "Военное положение в Южной Корее не связано с военной угрозой от кндр. Исключительно внутренние политические события", — написал Коваленко.

Также ранее "Телеграф" также писал, что нам может дать Южная Корея и не помешают ли друзья России в Сеуле. Недавно даже заявлялось о возможности поставки 155-мм артиллерийских снарядов из Южной Кореи в ответ на привлечение войск КНДР, однако впоследствии такая информация была опровергнута.

Теги:
#Южная Корея #КНДР #Военное положение