Україну кинуть? Лавров повторив одну з улюблених пропаганд Кремля в інтерв'ю Такеру

Він навіть поскаржився на старі образи на США

Міністр закордонних справ Сергій Лавров дав інтерв’ю американському журналісту та колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону, в якому зробив низку традиційних пропагандистських заяв. Зокрема, глава МЗС РФ заявив, що Захід нібито "втомився від українського конфлікту", а США начебто хотіли б залишити це європейцям.

За словами Лаврова, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена нібито хоче сконцентруватися на важливіших для себе речах. Помічник президента РФ Володимира Путіна на підтвердження своїх слів навіть навів історичну паралель з недалекого минулого — першу каденцію Трампа на посаді глави США.

"Це схоже на те, що Обама зробив із Трампом (у 2016 році, — ред.). Обама вислав російських дипломатів якраз наприкінці грудня. 120 людей разом із членами сімей... Тоді ж Обама оголосив про арешт об’єктів дипломатичної власності Росії. Нам досі не вдається перевірити, у якому стані перебуває російська власність", — поскаржився Лавров Карлсон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що державний секретар США Ентоні Блінкен та Лавров на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ вступили у конфліктну полеміку з питань України. Лавров спробував звинуватити США у "ескалації", а Блінкен у відповідь фактично назвав Лаврова брехуном.