Могли убить 4 млн людей: Украина и Польша ликвидировали наркокартель (фото и видео)

Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой

Национальная полиция Украины совместно с Центральным бюро расследований полиции Польши провела масштабную операцию по ликвидации мест производства синтетических наркотиков. Правоохранители изъяли синтетический опиоид метадон в количестве, равном смертельным дозам для почти 4 миллионов человек.

Как сообщили в полиции, полицейские ликвидировали крупнейшую лабораторию синтетических опиоидов на территории Польши, где производили метадон в кристаллической форме. Также на территории Украины и Польши ликвидировано восемь мультилабораторий, где синтетические катиноны (мефедрон и Альфа-PVP) производились вместе с метадоном. Продавали готовый товар на территории стран Европейского союза и Украины через частные логистические компании, из рук в руки и через "закладчиков".

Всего были проведены обыски на 38 объектах на территории Польши и Украины. Там производили или хранили контролируемые вещества, их прекурсоры (исходный компонент (реагент) или участник промежуточных реакций при синтезе любого вещества) химические вещества и оборудование для производства.

Метадон – синтетический опиоид, который используется в медицине как обезболивающее и для лечения опиоидной зависимости. Однако картель производил его в концентрированной кристаллической форме, обычно встречающейся только на нелегальном рынке наркотиков.

Всего изъято 195 килограммов метадона в кристаллической форме, что по медицинским оценкам равно 4 миллионам смертельных доз. Также изъяли 153 килограмма Альфа-PVP и более 430 литров реакционных смесей, подготовленных к финальному этапу производства и две тонны прекурсоров, необходимых для производства наркотиков. Ориентировочная стоимость изъятого по ценам "черного" рынка более 600 млн гривен (15 млн долларов).

Семь членов картеля во главе с организатором задержаны. Решением суда они помещены под арест. В Украине пяти людям сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Киевщине злоумышленники наладили бесперебойный канал поставки каннабиса из Королевства Таиланд в Украину. Наркотики им отправляли по почте и маскировали их под тайский чай.