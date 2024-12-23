Написал книгу и был банкиром: как выглядел Эммануэль Макрон в молодости и как начиналась его карьера

Президент Франции попадал в громкие сканадалы

Нынешний президент Франции Эммауюэль Макрон — весомая фигура в мировом политикуме. И хотя многие заявляли то о его "нетрадиционной" ориентации, то о том, что он стал главой государства случайно, уже 7 лет он занимает эту должность. Сейчас президенту Франции 47 лет, но любопытно узнать, каким он был в молодости.

"Телеграф" решил выяснить, с чего начиналась карьера Эммануэля Макрона и нашел интересные факты о его жизни.

Что известно о детстве и юности Эммануэля Макрона

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в Амьене, Франция, в семье медиков: его отец, Жан-Мишель Макрон, был профессором неврологии, а мать Франсуаза Макрон-Ногес — врачом. С раннего возраста Эммануэль проявлял незаурядные способности к обучению и искусству. В 16 лет он получил победу в открытом конкурсе по французскому языку, а также занял третье место в конкурсе игры на фортепиано при консерватории города Амьен.

После окончания учебы в Лицее Генриха IV в Париже, Макрон поступил в Университет Парижа X Нантера, где изучал философию. Впоследствии Макрон продолжил образование в Национальной школе администрации (École nationale d’administration, ENA), которую закончил с отличием.

В 2016 году Макрон издал книгу, которая быстро стала бестселлером. Она называлась Révolution ("Революция").

Карьера политика

После окончания учебы он начал карьеру в качестве инспектора в Министерстве экономики Франции, где работал с 2004 по 2008 годы. В 2007 году Эммануэль стал заместителем докладчика при Комиссии по улучшению экономического роста Франции под руководством Жака Аттали. Также был инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque.

Параллельно с профессиональной деятельностью, Эммануэль Макрон развивал политическую карьеру. С 2006 по 2009 годы он был членом Социалистической партии. В 2012 году Макрон присоединился к администрации президента Франсуа Олланда, вступив в должность заместителя генерального секретаря Елисейского дворца, а затем стал министром экономики, промышленности и цифровых дел в 2014 году.

Скандалы

Когда Макрон зарегистрировался как кандидат на пост президента Франции, вокруг него стали создаваться фейковые новости. В этом были "замешаны" российские СМИ. Его обвинили в гомосексуальности. Тогда появились слухи о его романе с руководителем Radio France Матье Галле. Эммануэль Макрон на эти сплетни отреагировал с шуткой на одной из встреч.

"Если вам скажут, что я веду двойную жизнь со мсье Галле – знайте, это не я, а моя голограмма!" — сказал тогдашний кандидат в президенты Франции.

Также украинский журналист Виталий Портников заявил, что Макрон победил в выборах случайно, и это просто счастливый случай.

"Во всех традиционных партиях Франции есть сторонники, структуры, точки опоры, близкие к ним медиа. Но в этот раз это оказалось совсем не важным. Можно сказать, что дело решило молодость Макрона, его обаяние", — заявил Виталий Портников.

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