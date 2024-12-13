Где могут похоронить Путина. Три основных варианта (карта)

Это не обязательно будет Москва

Рано или поздно глава России Владимир Путин умрет. Тогда перед его родными и окружением может возникнуть вопрос, где хоронить диктатора.

Впрочем, будущее место погребения может быть уже определю самим Путиным. Однако доподлинно об этом неизвестно.

В теории есть несколько вариантов, где его могут похоронить. Первым может быть Новодевичье кладбище в Москве.

Там уже похоронены его предшественники – Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Однако в России распространено мнение, что окружение Путина не захочет, чтобы его тело лежало возле бывших президентов.

Другим вероятным местом погребения может стать Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге. Там похоронены родители Путина — Владимир и Мария.

Также среди вариантов может быть и Никольское кладбище на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. К слову, там похоронен первый мэр Петербурга Анатолий Собчак, которому Путин обязан своей политической карьерой.

Еще одним из вариантов может быть размещение тела Путина в мавзолее. Однако такой сценарий выглядит маловероятным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российскому диктатору исполнилось 72 года. Как в молодости выглядел Путин, который развязал кровавую войну в Украине.